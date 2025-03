Nata a Roma nel 1972, Cristiana Ciacci è l’unica figlia del celebre cantautore Little Tony, nata dall’amore con Giuliana Brugnoli, hostess di volo. Ricordando il papà, undici anni dopo la sua scomparsa, Cristiana lo ha raccontato come “un bravo uomo. Ancora oggi la gente mi incontra in strada e mi dice che era un signore, una persona perbene, dalle grandi doti umane”. Eppure il rapporto di Cristiana Ciacci e Little Tony non è sempre stato idilliaco: “L’amore vuole presenza e lui non sempre era presente – racconta – così sono nate le recriminazioni, durante l’adolescenza soprattutto”.

Cristiana Ciacci ha sofferto di anoressia per dodici anni. Come raccontato proprio da lei a “Sabato in diretta”, ha sfogato questa sua voglia di controllo proprio sul cibo: “Ho potuto superare questo brutto periodo facendo leva sull’amore di mio marito e dei miei figli, perché purtroppo i miei genitori non c’erano più”.

Cristiana Ciacci, il rapporto con il papà Little Tony: “Spesso c’erano incomprensioni”

Cristiana Ciacci ha spesso cantato con il papà, Little Tony. “Quando cantavamo insieme si azzeravano tutte le incomprensioni, che c’erano per visioni di vita diversa. Noi cantavamo tutti i duetti tenendoci per mano e guardandoci negli occhi” ha raccontato ancora la figlia di Little Tony, che ha sofferto in particolare modo per le assenze di suo papà, spesso lontano per via del lavoro. Cristiana Ciacci, come il papà, ha una sconfinata passione per la musica che ha mostrato in più occasioni cantando appunto con lui.

Della sua vita privata, invece, cosa sappiamo? La figlia di Little Tony si è sposata in totale tre volte e ha cinque figli. Ormai da anni è felice con Massimiliano Salvi, che ha sposato solamente nel 2023 ma con il quale ha una storia d’amore già da diverso tempo. Insieme la coppia ha due figli, Melania e Matteo, gli ultimi due arrivati. Cristiana Ciacci, infatti, era già mamma di altri tre ragazzi, Mirco, Melissa e Martina.