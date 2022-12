Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi/ “Ecco il segreto del nostro amore”

Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi a tutto tondo ai microfoni di Oggi è un altro giorno. La figlia dell’indimenticabile Little Tony e il suo compagno hanno ripercorso le tappe del loro amore e il militare ha rivelato, tornando sul loro primo incontro: “Mi ha colpito proprio per come vestiva, era molto stravagante, era tutto rosa”.

“Sono stati i miei genitori a guardare la vita a colori, erano persone piene di vita, di gioia e di allegria. Amavano i colori, amavano il mare e amavano esprimere a 360° tutta la vita”, ha proseguito Cristiana Ciacci, che ha colto l’occasione per tornare su uno dei più grandi successi del padre, ovvero Cuore matto: “Lui non era molto convinto, era una canzone molto particolare per allora. Poi facendo le prove il grandissimo Domenico Modugno gli disse che sarebbe stato un grande successo”.

L’amore tra Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi

Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi hanno poi parlato del loro amore e di un matrimonio in agenda, data la proposta già arrivata: “Abbiamo già due figli. Ho girato per sei mesi con un anello in tasca perchè non trovavo mai il momento per darglielo. Lei è un vulcano, una ne fa e cento ne pensa, cambia sempre i programmi, ha sempre qualcosa di urgente da fare”. “Gli ho dato l’anello mentre facevamo l’albero, mi sono inginocchiato e gliel’ho dato”, ha aggiunto l’uomo. Cristiana Ciacci, dopo cinque figli da tre uomini diversi, ha trovato l’uomo giusto: “Io non sono una persona semplice, sono molto complessa, ho milel personalità. Lui è riuscito a sapermi prendere in tutti i miei aspetti e mi ha fatto sentire accompagnata, non mi ha mai fatto sentire sola”. Massimiliano Salvi ha poi aggiunto: “Di lei amo quello che è diverso da me: l’essere artista, l’essere poliedrica, colorata e stravagante. Io sono formale, molto più rigoroso. Sono un militare… Gli opposti si attraggono”. Tante le cose romantiche fatte l’uno per l’altra, ecco un ricordo di Cristiana Ciacci: “Ho affittato un autobus a due piani per il suo compleanno, ci ha portato in giro per Roma e gli ho fatto la torta vicino al Colosseo. Quando sono innamorata, mi piace…”.

