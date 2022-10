Cristiana Ciacci e Tania Zamparo “Anoressia malattia seria”/ “Difficile capirlo, ma…”

Cristiana Ciacci e Tania Zamparo hanno raccontato le loro esperienze di vita con l’anoressia. L’hanno fatto a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 3 ottobre 2022. L’ex Miss Italia ha raccontato di avere iniziato con i problemi alimentari “verso i 17 anni, con una dieta fatta per perdere qualche kg e da 65 sono arrivata a 48-49 nel giro di pochi mesi. Mi sono creata io la dieta, riducendo quello che mangiavo e cominciando a contare le calorie. Pian piano arrivi in questa malattia e ti ci ritrovi dentro fino al collo”.

Tania Zamparo, mentre Cristiana Ciacci e gli altri ospiti in studio la ascoltavano, ha anche aggiunto che “sicuramente i genitori, la famiglia e la scuola sono molto importanti in questi casi, anche se non sono le prime persone alle quali ci si vuole rivolgere. La cosa più difficile è comprendere di avere un problema, rendersene conto e ammetterlo a se stessi”.

CRISTIANA CIACCI E TANIA ZAMPARO: “MENO MANGI, PIÙ TI SENTI FORTE”

Dopo Tania Zamparo, anche Cristiana Ciacci a “Storie Italiane” ha rivelato la sua lotta contro l’anoressia: “Mi sono ammalata nel 2000 e ne ho sofferto per 12 anni e mezzo. Tuttavia, riuscivo a mantenermi, nella mia malattia e nelle mie elucubrazioni mentali. Mi saziavo solo guardando il cibo e non toccandolo, perché mi sentivo forte. Non ho mai avuto un grandissimo controllo sulla mia vita, sui fatti che mi sono accaduti… La morte di mia mamma, i padri dei miei figli… Io sognavo la famiglia perfetta. Mio papà Little Tony non ha mai capito la mia malattia”.

Cristiana Ciacci ha proseguito asserendo: “Non mi sentivo capita… Meno mangiavo, più mi sentivo forte. Ho fatto anni di psicoterapia e ho scoperto che alla base di questo disturbo alimentare c’erano le incomprensioni con mio padre e mia madre, il mio sentirmi sempre sola”.











