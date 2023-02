Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ “Frase Gino Paoli su papà indelicata, si scusi”

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, ha inteso replicare alle parole pronunciate in diretta tv su Rai Uno durante la finale del Festival di Sanremo 2023 da Gino Paoli. L’artista, esibitosi sabato sera, ha raccontato un aneddoto secondo cui Little Tony sarebbe stato tradito dalla compagna dell’epoca, mentre lui era impegnato lavorativamente.

Gino Paoli rivelazione choc su Little Tony/ "La compagna lo ha tradito in casa sua"

La donna, intervenuta in qualità di ospite a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, ha asserito: “Credo sia stato chiaro cos’ha detto. È stato brutto, di cattivo gusto, fuori luogo, inappropriato, indelicato. Parlava di una persona che non c’è più e che non poteva controbattere e ho trovato tutto veramente brutto. I fan di papà ci sono rimasti male come me. Io sono rimasta ferita. Gino Paoli avrebbe potuto raccontare anche mille altri aneddoti, volendo, su papà. Non capisco la scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata poco delicata”.

Cristiana Ciacci "Vivevo con tate, ne cambiai 50"/ "Papà Little Tony e mamma lontani"

CRISTIANA CIACCI: “MI PIACEREBBE CHE GINO PAOLI SI SCUSASSE PUBBLICAMENTE PER LE PAROLE DETTE AL FESTIVAL DI SANREMO 2023 SU MIO PAPÀ, LITTLE TONY”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Cristiana Ciacci ha rivelato: “Centinaia di messaggi stanno arrivando sulle nostre pagine, è pieno di commenti che danno contro a un grande artista come Gino Paoli, che mi dispiace sia scivolato su una cosa del genere. È stata proprio una uscita di cattivo gusto. Mi farebbero piacere delle scuse pubbliche da parte sua, così come pubblica è stata l’offesa“.

Agli occhi e alle orecchie di Cristiana Ciacci e di tutti i suoi familiari, quella di Gino Paoli sul palco del teatro “Ariston” di Sanremo è sembrata “una chiacchiera da bar portata in un programma che si vede in tutto il mondo, per cui, per papà Little Tony e per tutte le persone che hanno amato e amano ancora papà, Gino Paoli dovrebbe scusarsi. Mi farebbe piacere”.

LITTLE TONY COME È MORTO E MALATTIA/ Cristiana Ciacci: "Saltava chemioterapia per tv"

© RIPRODUZIONE RISERVATA