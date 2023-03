Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ “L’11 giugno mi sposo con Massimiliano Salvi”

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, ha ricordato il padre nel giorno della festa del papà. L’ha fatto intervenendo ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier, rivelando di essersi commossa di fronte al duetto di inizio puntata tra Pupo e sua figlia Clara, perché “fino a dieci anni fa anche io e mio papà potevamo farlo, guardandoci negli occhi e scambiandoci amore. È stato un vero e proprio colpo al cuore assistere a quella scena”.

CRISTIANA CIACCI: “I RICORDI DI MIO PADRE LITTLE TONY SONO TANTI”

I ricordi legati al papà Little Tony, ha chiarito Cristiana Ciacci, sono “tanti. Noi siamo stati sempre insieme. C’è stata tanta assenza, ma io, da quando ho potuto, l’ho sempre seguito. Non ci siamo mai lasciati e quindi abbiamo condiviso sempre tante cose insieme. Sarebbe orgoglioso di vedermi oggi con i miei figli, loro sono la cosa migliore che ho fatto, il mio grande successo”. I figli, presenti in studio, le hanno intanto dedicato una lettera commovente per dirle grazie e per sottolinearne le qualità morali, ricordando anche il loro compianto nonno. Sul finire di puntata, uno spoiler degli autori: Cristiana Ciacci tornerà a “Domenica In” il prossimo 28 maggio per una ricorrenza importante (dieci anni prima, il 27 maggio 2013, moriva Little Tony, ndr). E, poi, un’altra anticipazione: l’11 giugno Cristiana Ciacci si sposerà col compagno Massimiliano Salvi.

