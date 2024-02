Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ “Oggi è il mio compleanno, giorno in cui papà era tutto mio”

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, è stata intervistata stamane dal programma di Rai Uno, Storie Italiane, ospite dell’ultima puntata della settimana giustamente dedicata al Festival di Sanremo 2024. Cristiana Ciacci festeggia oggi il suo 50esimo compleanno e per l’occasione ha voluto ricordare quanto fosse speciale questo giorno quando il suo papà era ancora in vita. “Oggi è una giornata particolare – ha detto emozionata Cristiana Ciacci in diretta televisiva sul primo canale – papà mi faceva sentire una principessa, fin dalla mattina mi faceva trovare rose rosse del numero di anni che compievo, era il giorno che stava con me”.

“Oggi compio mezzo secolo, mamma mia – ha continuato Cristiana Ciacci – Organizzavamo una festa insieme, facevamo una grande torta e stavamo tutta la giornata insieme, festeggiando insieme fino a tarda serata. Sanremo? Ne avrà fatti 8 più o meno (fra cui anche quello in cui portò Cuore Matto che però non vinse ma che fu un enorme successo ndr). Mi è mancata un po’ la presenza di papà? Sì, ma in questo giorno stava tutto il giorno, era una giornata vissuta”. Tra l’altro Little Tony, Antonio Ciaccia, era nato lo stesso giorno della figlia, quindi oggi 9 febbraio: “Papà amava il Natale e il compleanno – ha raccontato ancora Cristiana – erano le due giornate più speciali dell’anno, oggi è presente più che mai”.











