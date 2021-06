Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ “Papà? Non era adatto a fare il genitore”

Cristiana Ciacci è la figlia di Little Tony, al secondo Antonio Ciacci, e della prima moglie Giuliana Brugnoli. Cristiana, oggi 47 anni e mamma di 5 figli, ha scritto il libro “Mio padre Little Tony”, in cui racconta la sua avventurosa storia familiare. L’infanzia di Cristiana non è stata felice: “A casa mia, quando ero piccola, non c’era quella atmosfera rassicurante che si viveva ai suoi concerti. Mio padre e mia madre si sono lasciati poco prima che nascessi, ma si sono amati fino alla fine. E fino alla fine non sono mai stati un granché come genitori. Forse erano troppo impegnati a tenersi testa”, ha raccontato al settimanale “Oggi”. La figlia di Little Tony è cresciuta senza la presenza stabile dei genitori: “Il ricordo più vivo che ho è quello della loro assenza. Lei faceva l’hostess sulle tratte internazionali. Mio padre era sempre in tournée. Io passavo mesi da sola, affidata a tate che cambiavo di continuo”.

Cristiana Ciacci: “Ricordo l’assenza dei miei genitori”

Cristiana Ciacci rivela alcune retroscena della storia d’amore dei suoi genitori, dai tradimenti alle liti. Ma nonostante tutto, Little Tony e Giuliana Brugnoli sono rimasti legati fino alla morte di lei, nel 1993, a causa di un tumore: “Se doveva prendere una decisione importante era la prima che chiamava, anche se non stavano più insieme da anni. E anche lei, quando scoprì di avere un tumore, lasciò per la prima volta la mansarda e si rifugiò in una dependance della villa di papà”. Papà Tony invece è morto nel 2013. Cristiana Ciacci ha deciso di mettere la storia della sua famiglia nero su bianco come terapia: “Ho sofferto di anoressia per 15 anni, ho tradito uomini che mia amavano. Ora chiudo il cerchio. Mio padre era un uomo buono e generoso. Mia madre una donna intelligente e forte. Nessuno dei due era adatto a fare il genitore. Non è colpa loro se ho sofferto, non è colpa mia se non mi sono sentita amata”.

