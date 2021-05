Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ “Tra noi un muro, abbatterlo è stato difficile”

Cristiana Ciacci, unica figlia di Antonio Ciacci noto al mondo come Little Tony, è l’ospite che Amadeus avrà a I Soliti Ignoti questa sera, 27 maggio, su Rai 1. Cristiana sicuramente accennerà nel corso della puntata al libro ‘Mio padre Little Tony’, edito da Bertoni Editore e scritto insieme a Teresa Giulietti in arrivo nelle librerie. Il libro è proprio la storia di Cristiana, del rapporto col suo celebre padre e di come la sua musica abbia segnato un’epoca (quella degli anni ‘60 e ‘70).

“Questa è la storia di un rapporto d’amore conflittuale tra un uomo generoso e affettuoso con il suo pubblico ma poco presente per la figlia che ha saputo ribellarsi alle mancanze subite tramutandole in punti di forza della sua vita – ha dichiarato Teresa Giulietti a ilcaffequotidiano – Una donna che nonostante tutto è riuscita a realizzare il suo sogno di avere una famiglia e essere una madre”.

Cristiana Ciacci e il difficile rapporto con suo padre Little Tony

Quello tra Cristiana Ciacci e suo padre Little Tony non è stato sempre un rapporto idilliaco. In un’intervista di pochi mesi fa a Superguidatv, è stata proprio lei a raccontare che per abbattere il muro tra loro “ci sono voluti molti anni. Siccome molti miei malesseri erano di natura psicologica, papà non li considerava come dei problemi. Per lui le malattie erano quelle che si potevano riscontrare clinicamente. – ha ammesso la Ciacci, per poi spiegare che – Tra di noi c’era un affetto enorme anche se poi ci scontravamo e nascevano le discussioni. Abbiamo poi trovato un punto di incontro in cui quando coglievamo l’occasione di papà per stare insieme tralasciavamo quegli argomenti che potevano portarci nuovamente a discutere. Questo è stato il nostro compromesso.”

