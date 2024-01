Cristiana Ciacci: “Ho sofferto per 12 anni di anoressia”/ “Papà Little Tony si vergognava, l’ho detestato!”

Cristiana Ciacci e il difficile rapporto con papà Little Tony: “Con me c’è stato poco, ne ho sofferto”

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, ha raccontato alcuni retroscena inediti e a tratti dolorosi della sua vita e del rapporto col suo celebre papà in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Se fosse stato più presente, sarebbe stato un grande padre. Buono, generoso, allegro.” ha esordito Cristiana, che ha raccontato di un papà che amava circondarsi di personaggi originali; “Però con me purtroppo c’è stato poco.” ha spiegato.

MALATTIA LITTLE TONY: COM'È MORTO E IL TUMORE AI POLMONI/ La figlia Cristiana: "Non si è più sentito bene..."

Un’assenza, quella di papà Antonio Ciacci in arte Little Tony, che ha avuto un peso forte nella vita di Cristiana, soprattutto negli anni dell’adolescenza. “Era sempre in giro di qua e di là, miliardi di concerti. Mamma in viaggio. Mi lasciavano con la nonna o la governante. Avevo tutto. Pure una piscina olimpionica in giardino. Ma avrei voluto un fratello o una sorella con cui giocare. Passavo mesi da sola. E questo mi ha causato tanti problemi.” ha ammesso Cristiana.

CRISTIANA CIACCI, CHI È LA FIGLIA DI LITTLE TONY/ "Cinque figli e un solo matrimonio. Prima di Massimiliano…"

Cristiana Ciacci: “Ho sofferto per anni di anoressia ma mio padre non la riconosceva come malattia”

Il racconto dell’unica figlia di Little Tony si fa però ancora più drammatico: “Per 12 anni ho sofferto di anoressia. – ha spiegato Cristiana Ciacci – Una malattia che mio padre non ha mai riconosciuto. ‘Ma che ci vuole? Basta che apri la bocca e mangi’. Ci ho messo tempo a capire che reagiva così per ignoranza. E in certi momenti sì, l’ho detestato“.

Ricordi vividi quelli di Cristiana Ciacci, che ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda: “A volte non voleva portarmi sul palco, diceva che ero troppo magra. Mi arrabbiavo. ‘Almeno mettiti un bolerino che ti si vedono tutte le ossa’.” E ancora: “Non mi ha voluta nemmeno quel 9 marzo del 2013 a I migliori anni di Carlo Conti. La sua ultima apparizione in tv, allora non poteva saperlo. ‘Porto un’altra corista, così non ci vieni, la gente mi fa domande e io non so cosa rispondere’. Litigammo di brutto”. Cristiana ha però concluso ammettendo di aver perdonato suo padre: “C’era un grande amore, tra me e mio padre. Per questo ci soffrivo tanto”.

CRISTIANA CIACCI, CHI È LA FIGLIA DI LITTLE TONY/ "Cinque figli e un solo matrimonio. Prima di Massimiliano…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA