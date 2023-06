Cristiana Ciacci, l’addio al nubilato raccontato sui social/ “Lo avete reso un giorno speciale…”

Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi: tutto pronto per le nozze

Eravamo nel pieno del periodo natalizio quando Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi hanno annunciato la lieta notizia di aver fissato la data del loro matrimonio. Intervenuti nel programma Oggi è un altro giorno – condotto da Serena Bortone – la coppia aveva rivelato che dopo 12 anni di unione era finalmente arrivato il momento di compiere il grande passo. Insieme hanno raccontato la romanticità della proposta, con la figlia di Little Tony che ha detto il fatidico “sì” di fronte all’albero di Natale.

“Ho girato per 6 mesi con un anello in tasca, non trovavo il momento giusto…“, aveva raccontato Massimiliano Salvi ad Oggi un altro giorno, in riferimento alla proposta di matrimonio per Cristiana Ciacci che poi è arrivata. Manca davvero poco per la cerimonia nuziale che avrà luogo il prossimo 11 giugno. Circa una settimana e la figlia di Little Tony, dopo aver avuto ben figlia, compirà il grande passo sull’altare suggellando un amore che dura ormai da oltre 10 anni.

In occasione del matrimonio imminente, Cristiana Ciacci ha documentato sui social proprio in queste ore la sfavillante festa per il suo addio al nubilato. L’ultimo atto di “libertà” prima di unirsi in matrimonio con Massimiliano Salvi il prossimo 11 giugno. La figlia di Little Tony ha pubblicato una serie di foto su Instagram che rappresentano a pieno la gioiosità ed euforia dell’evento; in compagnia delle amiche, elegante come sempre, si è sbizzarrita pensando al grande sogno che presto avrà modo di realizzare all’insegna dell’amore.

“Addio al nubilato! Grazie alle persone che hanno condiviso con me questo giorno importante, facendomi una grande sorpresa e rendendolo speciale… Vi amo!”. Questa la didascalia posta da Cristiana Ciacci alle foto che raccontano il suo addio al nubilato. Un evidente dedica alle inseparabili amiche che hanno organizzato tutto nei minimi dettagli rendendo quel momento senza dubbio indelebile per la vita di Cristiana Ciacci. Per la figlia di Little Tony non resta ora che l’ultimo step: dire “sì!” a Massimiliano Salvi al matrimonio che avrà luogo il prossimo 11 giugno.











