Cristiana Ciacci: “Matrimonio dopo 13 anni di fidanzamento”/ “In Chiesa c’erano 2 sedie vuote…”

Cristiana Ciacci, cantante nonchè figlia del grande Little Tony, è stata ospite questa mattina di Weekly, in diretta su Rai Uno. “Porto avanti la tradizione di famiglia – ha esordito Cristiana Ciacci – con la Little Tony Family, è stata una delle sue ultime volontà, ci ha chiesto di portare avanti le sue canzoni, la sua eredità musicale in mezzo a un sacco di persone che a dieci anni dalla sua scomparsa ancora lo amano”.

Cristiana Ciacci si è sposata l’11 giugno con il suo storico compagno Massimiliano Salvi: “Dopo 13 anni abbiamo coronato il nostro sogno e quindi siamo felici. Mi ha fatto la proposta? Certo, me l’ha fatta come si deve, con questo solitario che mi ha dato l’anno scorso il giorno del nostro anniversario di fidanzamento, mi ha portato a cena poi quando ci siamo scambiati i pensierini mi ha dato il suo anello ma me l’ha depistato un po’, pensavo fosse un braccialetto perchè la scatola era un po’ grande”.

CRISTIANA CIACCI: “QUANDO RIVEDO MIO PADRE…”

Durante il matrimonio Cristiana Ciacci ha deciso di lasciare due sedie vuote: “E’ stato un pensiero del parroco, visto che non c’erano i miei genitori hanno messo due sedie vuote alla destra dell’altare ed è stato un momento molto emozionante”.

Sul rapporto con il papà: “Avere un papà artista così tanto amato dal pubblico è stata un’esperienza bellissima, fonte di grande ammirazione da subito, in ogni momento e situazione vederlo abbracciato dalle persone che tanto lo amavano e lo fermavano sempre, e lui sempre si concedeva, per me è stata una fonte di ammirazione da subito e sono stata parte di riflesso di quell’amore che si è riversata su di me”. Cristiana Ciacci ha poi concluso così prima di esibirsi: “Quando rivedo i filmati di papà mi ricordo lui, lo guardo in viso, i suoi modi di sorridere e i suoi occhi, è un rivedere lui, è un ritrovarlo, è una cosa strana”.

