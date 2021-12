Cristiana Ciacci/ “Mio padre Little Tony aveva il culto del Natale”

Le feste natalizie e il rapporto con il padre Little Tony protagonisti dell’intervista rilasciata da Cristiana Ciacci a Storie Italiane. La figlia del celebre artista ha infatti parlato del ruolo ricoperto dal 25 dicembre nelle dinamiche familiari: «Mia madre partiva sempre, era hostess, e se non era di turno se li faceva dare: io in genere il Natale lo festeggiavo con papà. Lui aveva un culto del Natale, per lui era la festa più importante dell’anno: io sono cresciuta con questo mito e per me Natale è qualcosa di speciale e di magico».

Valerio Scanu/ "La morte di mio padre? Se 14 mesi fa ci fosse stato il vaccino..."

Cristiana Ciacci si è poi soffermata sul rapporto che aveva con il padre Little Tony e sull’importanza del Natale: «Il Natale era uno dei pochi momenti in cui stavo veramente con mio padre. Io scrivevo due lettere l’anno a mio padre, una al suo compleanno e una a Natale, dove gli raccontavo tutto: era per me un momento importante di apertura». Di queste lettere Cristiana Ciacci aveva parlato a lungo nella recente intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno: «Abbiamo avuto sempre problemi a parlare con le parole, l’unico modo per comunicare era scrivergli delle lettere, cinque-sei pagine piene di emozioni: io piangevo mentre le scrivevo, lui piangeva mentre le leggeva. E non ne riparlavamo di quello che scrivevo, ma così sapevo di riuscire a comunicargli quello che volevo».

Veera Kinnunen e Salvatore Mingoia/ "Valter Rosario ci ha cambiato la vita"

LEGGI ANCHE:

Carmen Russo choc/ “Miss Italia? Falsificai documenti per entrarvi, avevo 14 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA