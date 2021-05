Cristiana Ciacci “Mio padre Little Tony ha faticato a capire”/ “Rimasti soli..”

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Cristiana Ciacci, l’unica figlia di Little Tony, e non sarà nemmeno l’ultima visto che la donna è spesso in tv proprio come ospite per parlare del padre, della sua vita e raccontarne inediti aneddoti. Qualche giorno fa è uscito il libro che parla ancora di lui (libro ‘Mio padre Little Tony’, edito da Bertoni Editore e scritto insieme a Teresa Giulietti) e della sua vita e oggi Cristiana Ciacci sarà ospite a Domenica In forse proprio per lanciarlo e rispolverare vecchi ricordi insieme ad una serie di amici e colleghi dell’Elvis Presley italiano (vedi Mal o Bobby Solo).

I tre in comune non avevano solo il ciuffo e i capelli cotonati, ma anche un altro tipo di gavetta e di lavoro duro alle spalle. Cosa scopriremo oggi di Cristiana che ancora non sappiamo e del suo difficile rapporto con il padre. Chi conosce la loro storia sa bene che all’inizio degli anni ’90 proprio quando lei aveva venti anni circa, la madre, nonché moglie di Little Tony, è morta per un tumore alle ossa.

A quel punto i due sono rimasti da solo e tra loro si è alzato un muro che è stato difficile da abbattere, come la stessa Cristiana Ciacci ha affermato. La stessa Teresa Giulietti parlando del libro ha confermato che dentro c’è la storia di un uomo molto generoso con il suo pubblico ma poco presente con la figlia: “Questa è la storia di un rapporto d’amore conflittuale tra un uomo e la figlia che ha saputo ribellarsi alle mancanze subite tramutandole in punti di forza della sua vita”.

Cristiana Ciacci è riuscita a districarsi nella vita formando la sua famiglia e ottenendo così l’amore che ha sempre sognato e che può ricambiare, senza mura da abbattere.

