Cristiana Ciacci “Vivevo con tate, ne cambiai 50″/ “Papà Little Tony e mamma lontani”

Cristiana Ciacci, ospite a Verissimo, ha raccontato la sua infanzia difficile con il papà Antonio Ciacci, in arte Little Tony, e la mamma Giuliana Brugnoli. La coppia si separò proprio poco prima della venuta al mondo di loro figlia. “La loro storia d’amore è durata dodici anni, fu molto passionale ma costellata di tradimenti. Erano due persone impulsive, che amavano la vita ma che si perdevano facilmente. Io sono nata quando si erano già lasciati. Ho vissuto e sono cresciuta con le tate. Ne ho cambiate una cinquantina”, ha rivelato a Silvia Toffanin.

LITTLE TONY COME È MORTO E MALATTIA/ Cristiana Ciacci: "Saltava chemioterapia per tv"

La carriera musicale di Little Tony lo portava in giro per spettacoli e ospitate, così come Giuliana Brugnoli, che lavorava come hostess, era sempre in viaggio. Cristiana Ciacci da bambina ha abitato in tre case: per lo più in quella con la baby sitter, talvolta in quella del padre e talvolta in quella della madre, sempre con la valigia pronta. “Quando un bambino è piccolo, non capisce di dover dividere un genitore col successo o col lavoro”, ha ricordato.

CRISTIANA CIACCI, FIGLIA LITTLE TONY/ "Anoressica per 12 anni, papà non mi credeva"

Cristiana Ciacci: “Vivevo con tate, ne cambiai 50”. Il rapporto coi genitori

Cristiana Ciacci ha sofferto molto per la lontananza dal padre Little Tony e dalla madre Giuliana Brugnoli. “Le voragini affettive sono state tante e sono cresciute di pari passo con la mia età”, ha ammesso. Quando aveva 17 anni, tra l’altro, la mamma è morta a causa di un tumore. “In quel periodo ero nel pieno della mia ribellione per il mio amore negato. Le rinfacciavo tanto. Papà era il cantante famoso, mentre lei pensavo potesse rinunciare alla sua carriera per me. Per lei era impensabile”.

Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ "Per molto tempo non ci siamo capiti, ma..."

Con il padre Antonio Ciacci, invece, ha potuto trascorrere molto più tempo. “Negli ultimi tempi ci sentivamo ogni giorno, seppure non potessimo vederci spesso. Mi chiedeva dei suoi tre nipoti, era innamorato. Gli ultimi due non li ha conosciuti. So che papà mi ha amato tanto, a modo suo. Di questo lo ringrazierò sempre”. Nonostante il complesso rapporto coi genitori le abbia causato non pochi problemi, Cristiana Ciacci è riuscita ad andare oltre. “Alla fine ho perdonato”, ha affermato a Verissimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA