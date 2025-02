Cristiana Conti è l’ex compagna di Maxime Mbandà: dal primo incontro alla crisi

Se oggi è single, per molti anni Maxime Mbandà ha vissuto una storia d’amore con Cristiana Conti, donna che è poi diventata la mamma dei suoi figli. La scintilla è scottata una sera, in un locale, e da allora i due si solo legati in modo stabile, nonostante la differenza d’età. Al momento del primo incontro, come ha raccontato Maxime nella Casa del Grande Fratello, lui aveva 19 anni mentre Cristiana 29. “Nessuno era d’accordo con questa storia, anche i miei genitori, però c’è stata questa attrazione sia fisica che mentale che ci ha legati.”, ha spiegato lo sportivo, ammettendo tuttavia che la loro relazione non è stata affatto facile.

“Siamo stati insieme 11 anni, in una relazione un po’ travagliata.” ha spiegato Maxime, dando la colpa anche alla sua immaturità di 20enne e all’aver bruciato le tappe nella coppia. “Dopo tre mesi che ci conoscevamo abbiamo già iniziato a vivere insieme, dopo sei proprio in pianta stabile.”, ha infatti raccontato a Shaila, spiegandole che, negli oltre 10 anni vissuti insieme, non si sono però mai sposati.

Leone e Celeste sono i figli di Maxime: le sue paure sulla paternità

Maxime Mbandà, pur avendo amato molto l’ex compagna Cristina, ha ammesso che ha patito le differenze sostanziali nella coppia: “Adesso, col senno di poi, credo siamo andati troppo in fretta, io ero un bambino… Io, pur non ammettendolo, mi sentivo un po’ chiuso in gabbia. Io sono una persona dinamica, mi piace fare, scoprire… lei invece è una persona più statica.”

Maxime e Cristiana hanno avuto due figli: Mata Leone (nato nel dicembre 2020) e Celeste Matilde (aprile 2023). Parlando della paternità, lo sportivo ha dichiarato: “Penso di essere un buon padre. La mia paura è soprattutto per l’adolescenza, che è un tema molto particolare della mia vita. Ho paura di non riconoscere quando avranno bisogno, ne sono terrorizzato.”

