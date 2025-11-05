Scintille a Uomini e Donne dove scoppia una furiosa lite tra le troniste Cristiana Anania e Sara Gaudenzi.

Ancora scintille tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi che, nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 4 novembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si sono dette di tutto. Tra le due troniste, sin dalla prima puntata di Sara sul trono, non c’è mai stata molta simpatia ma la situazione è peggiorata quando la Gaudenzi, dopo la scelta di Jakub Bakkour di autoeliminarsi mettendo un punto alla sua avventura da corteggiatore di Cristiana, ha chiesto alla redazione di richiamarlo. Jakub, così, non solo è tornato in trasmissione ma ha anche scelto di restare per corteggiare Sara.

Nella registrazione del 3 novembre 2025, dopo un bacio in esterna tra Sara e Jakub, è scoppiata la prima lite tra le troniste con la prima che ha accusato la Anania di essersi pentita di aver rinunciato a Jakub. Nel corso della registrazione di ieri, sono poi volate nuove parole tra le due ragazze.

Volano stracci tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi a Uomini e Donne

La rivalità tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi dopo che Jakub ha scelto di corteggiare solo quest’ultima diventa sempre più accesa. Come svela Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della registrazione del 4 novembre, in studio, tra le due troniste, la lite è stata piuttosto accesa e tra le due non sono mancate offese e critiche esattamente come hanno fatto anche nella registrazione del 3 novembre.

La rivalità tra le due non si è placata neanche dopo le immagini dell’esterna tra Cristiana ed Ernesto durante la quale c’è stato il bacio tra i due. In studio, Sara ha nuovamente criticato l’atteggiamento della collega di trono accusandola di usare ciò che legge sui social contro di lei. Cristiana, però, si è difesa dando della pagliaccia a Sara. Cristiana, poi, ha anche discusso con il suo corteggiatore Federico.