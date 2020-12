Cristiana Dell’Anna/ “Gomorra? La mia decisione è stata una bomba”

Cristiana Dell’Anna tra gli ospiti della prima puntata di “Qui e adesso“, il nuovissimo show di Massimo Ranieri in partenza da giovedì 3 dicembre 2020 in prima serata su Rai3. L’attrice napoletana è conosciuta dal grande pubblico per aver recitate nella soap campione d’ascolti “Un posto al sole”, ma soprattutto per aver interpretato il ruolo di Patrizia nella serie cult “Gomorra”. Un ruolo che le ha regalato la grandissima popolarità visto che la serie è uno dei prodotti italiani più conosciuti e venduti all’estero. Dopo tre stagioni però l’attrice ha deciso di dire addio al personaggio di Patrizia come ha raccontato dalle pagine de Il Mattino. “La richiesta di far morire Patrizia è arrivata proprio da me, perché all’inizio non era previsto nella sceneggiatura dell’ultimo episodio” – ha rivelato l’attrice che ha proseguito dicendo – “quest’anno, infatti, mi sono sposata e un po’ di cose sono cambiate nella mia vita privata. Così, ho maturato l’esigenza di una svolta anche in campo professionale, anche perché una serie come ‘Gomorra’ è un impegno continuativo che porta via mesi e mesi”. Una decisione che spiazzato non poco i tantissimi fan della serie e del personaggio, visto che Patrizia è stata uccisa a sangue freddo da Genny Savastano. Un vero e proprio colpo di scena visto che l’uscita di scena di Patrizia non era previsto dagli sceneggiatori.

Cristiana Dell’Anna: “Patrizia di Gomorra, gli autori hanno dovuto riscrivere tutto”

“La mia decisione è stata per gli sceneggiatori una vera e propria bomba. Anche perché gli autori stavano già immaginando gli sviluppi futuri del mio personaggio e hanno dovuto riscrivere tutto” – ha rivelato Cristiana Dell’Anna che ha preso questa importante decisione anche per una serie di motivi personali. “Quest’anno mi sono sposata e un po’ di cose sono cambiate nella mia vita privata” – ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Il Mattino l’attrice – “così ho maturato l’esigenza di una svolta anche in campo professionale: una serie come Gomorra è un impegno continuativo che porta via mesi e mesi. Ho comunicato la mia decisione alla produzione a settembre e per loro è stata una vera e propria bomba. Anche perché gli autori stavano già immaginando gli sviluppi futuri del mio personaggio e hanno dovuto riscrivere tutto”. Un’uscita di scena col botto che l’attrice ricorda con grandissima emozione: “è stato emozionante. Sono davvero molto felice del feedback positivo da parte dei fans, perché a differenza della follia che si può scatenare nei confronti di personaggi dirompenti come quelli di Genny o di Ciro, nel mio caso la cosa più piacevole è stata che quasi tutte le reazioni che mi sono arrivate erano rivolte al lavoro che avevo svolto e al corretto sviluppo dell’arco narrativo del mio personaggio”.



