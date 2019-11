Cristiana Dell’Anna/ “Il matrimonio con Emanuele è durato 3 giorni!” (Vieni da me)

Volto amato di Un posto al sole e Gomorra, Cristiana Dell’Anna si è raccontata a 360° ai microfoni di Vieni da me. L’interprete partenopea ha parlato del suo matrimonio con Emanuele Scamardella, un amore nato all’improvviso: «Ci siamo conosciuti 10 mesi prima del matrimonio, ci siamo poi sposati il 1° settembre dell’anno scorso». Poi la Dell’Anna è tornata sui provini per Un posto al sole, soap che le ha dato grande notorietà: «Studiavo arte drammatica a Londra, ho fatto la classica gavetta. Sono tornata in Italia per Natale ed ho fatto un provino generale per Un posto al sole». Poi sul rapporto con i genitori: «I miei genitori sono molto contenti, sono i miei primi fan. Quando mi hanno presa per Gomorra, è scoppiata casa».

CRISTIANA DELL’ANNA A VIENI DA ME

Gomorra le ha dato grande popolarità ed ha recitato al fianco di Fortunato Cerlino: «E’ una persona straordinaria, oltre che un grande professionista». Cristiana Dell’Anna è poi tornata sul suo matrimonio con Emanuele Scamardella, decisamente ricco ed originale: «C’erano 300 invitati, è durato tre giorni (ride, ndr): era itinerante. E’stato concepito da mio marito, ha organizzato una sorta di fiera del cibo, della musica e del vino. Gli invitati venivano da ogni parte del mondo, la sera prima c’è stato un International pic-nic e tutti portavano qualcosa».

