Cristiana Girelli, chi è l'attaccante della Nazionale e della Juventus femminile. È fidanzata? Vita privata top secret: pochi gossip e tanto calcio

Nata in provincia di Brescia, nel 1990, Cristiana Girelli è l’attaccante di punta della Juventus femminile e della Nazionale italiana. La bomber di razza è arrivata in bianconero nel 2018, un anno dopo la fondazione del club: veniva da cinque anni vincenti al Brescia. Girelli si è presa fin da subito la maglia da titolare e la stima delle compagne e degli allenatori che si sono susseguiti: nella sua carriera ha vinto ben 10 scudetti, 9 coppe Italia e 11 Supercoppe. Ma nella vita privata chi è Cristiana Girelli? Cosa sappiamo anche delle questioni sentimentali che la riguardano?

Cristiana Girelli si dedica da sempre in maniera totalitaria al campo, dunque c’è poco spazio per gossip e quant’altro. L’attaccante della Nazionale, che ha trascinato le azzurre fino in semifinale (appuntamento a questa sera contro l’Inghilterra), non ha mai reso note relazioni di alcun tipo. Non sappiamo dunque se abbia un compagno o una compagna, e neppure se sia single. Scarse le informazioni in merito a quella che è la sua vita privata perché Cristiana si è da sempre dedicata solo ed esclusivamente al campo, vivendo la sua vita sentimentale in totale riservatezza, senza rendere note le sue relazioni.

Cristiana Girelli, chi è: zia innamorata

Come dicevamo, sono poche le informazioni che riguardano la vita privata di Cristiana Girelli. Sappiamo però che ha un rapporto strettissimo con le sue compagne di squadra, sia nella Juventus che in Nazionale: spesso abbiamo visto l’attaccante in vacanza con loro o intenta in serate varie. Il loro sembra essere un rapporto davvero stretto e molto affiatato. La Girelli molto legata anche alla sorella Nicole che l’ha resa zia di due splendide nipotine, profondamente legate all’attaccante della Nazionale. Proprio le due bimbe si vedono spesso al fianco della zia anche in occasioni come premiazioni per scudetti e coppe varie: in particolar modo la più grande, Chicca, sembra avere un rapporto speciale con zia Cristiana.