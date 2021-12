Cristiana, la fidanzata di Alessandro Preziosi/ Identità top secret

Alessandro Preziosi si è sempre distinto per la volontà di tenere lontana dalle luci dei riflettori la sua vita privata, se non in occasione della sua relazione con Vittoria Puccini, conosciuta sul set di “Elisa di Rivombrosa”. Da quando i rapporti tra i due attori si sono conclusi (continuano a vedersi solo per la loro figlia in comune, Elena), non si sono avute molte informazioni in merito alle fidanzate che nel corso degli anni sono state al suo fianco.

Da qualche tempo, però, la situazione per l’ex protagonista di “Vivere” sarebbe cambiata e in meglio. Al suo fianco, infatti, ci sarebbe una nuova fidanzata, Costanza, la cui identità resta al momento top secret. Il nome è infatti l’unica informazione che la stampa è riuscita a recepire su di lei.

Costanza è la nuova fidanzata di Alessandro Preziosi: un rapporto top secret

Il rapporto tra Alessandro Preziosi e la sua Costanza sarebbe nato poco più di un anno fa, ma entrambi hanno fatto il possibile per non comparire insieme in pubblico, nemmeno nelle occasioni ufficiali. Una chiara volontà di preservare il loro legame da occhi indiscreti.

Il primo a parlarne era stato pochi mesi fa il settimanale ‘Chi’: “L’attore ha una nuova amica speciale ne cuore – aveva scritto il magazine diretto da Alfonso Signorini -. Lei si chiama Costanza, i due si frequentano nella Capitale ormai da qualche tempo. Ma non hanno alcun voglia di uscire allo scoperto”. Pur non entrando nei dettagli, le frasi farebbero pensare a un legame ufficiale che la ragazza avrebbe pur avendo un legame con l’attore. L’ex “Conte Ristori” non è però certamente uno da “love story leggere”, quindi non è escluso che da allora la giovane abbia deciso di dedicarsi esclusivamente a lui.

