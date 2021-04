Cristiana Lauro attacca Daniela Martani/ “Veganismo unico modo per far parlare di sè”

L’avventura di Daniela Martani sull’Isola dei Famosi 2021 è finita durante la puntata del 5 aprile. Dopo aver perso la sfida al televoto contro Drusilla Gucci, nuovamente in nomination con Andrea Cerioli, ha rifiutato l’ultima chanche che le aveva offerto Ilary Blasi. Contrariamente ad Elisa Isoardi, infatti, ha deciso di tornare in Italia non accettando la possibilità di continuare l’avventura su Playa Esperanza insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile. Una scelta, quella della Martani, che non è piaciuta agli opinionisti dell’Isola e al pubblico. Dopo varie discussioni con gli altri concorrenti come quella con Francesca Lodo, la Martani ha concluso la sua avventura che, per Dagospia, è stata commentata da Cristiana Lauro secondo cui se si fosse presentata in modo diverso, probabilmente, il pubblico avrebbe apprezzato la sua presenza in Honduras.

Giulia Salemi difende mamma Fariba dagli attacchi all'Isola/ "Lista nera", Zorzi...

CRISTIANA LAURO: “DANIELA MARTANI LA SMETTESSE DI PRESENTARSI COME VEGANA”

Nel suo personale commento sull’avventura di Daniela Martani all’Isola, Cristiana Lauro punta il dito sull’atteggiamento dell’ex naufraga. “Il veganismo è l’unico modo che ha per far parlare di sé sui media che le interessano moltissimo, a quanto dimostra”, scrive per Dagospia la Lauro. Secondo Cristiana Lauro, inoltre, più la Martani parla delle sue scelte vegane e peggio è. “Basterebbe che la smettesse di presentarsi come vegana. Manco dovesse fare proselitismo per precetto!”, si legge ancora su Dagospia. Menzione speciale, poi, per Drusilla Gucci: “La trovo così unica e naturalmente eccentrica che vorrei vederla ancora per un po’ su quell’isola di presenze sottotono”, conclude la Lauro su Dagospia.

LEGGI ANCHE:

Stefania Orlando Vs Elisa Isoardi/ "Tommaso Zorzi buonista? Ha visto un altro GF"Tommaso Zorzi punge Giulia Salemi/ "Fariba? Non hanno dono della sintesi in famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA