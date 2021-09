Cristiana Pedersoli, figlia Bud Spencer/ “E’ ancora qui con me, non se ne andrà mai”

C’era anche Cristiana Pedersoli oggi negli studi di Uno Weekend, figlia del mitico Bud Spencer: “Era molto divertente, giocherellone, gli piaceva avere tanta gente attorno amici, fare pranzi conviviali, poi gli piaceva cantare, ballare”. Sulla ‘leggenda’ della roulotte: “E’ uno dei suoi giochi che faceva, una volta ha scambiato un aereo per un rimorchiatore e una volta ha preso una roulotte ma non poteva girare in Italia perchè era troppo grande, la mise all’aeroporto e divenne una parte del suo ufficio”.

Sulla coppia storica con Terence Hill: “Gli equilibri di coppia credo siano nati per caso, il loro successo era perchè erano istintivi, improvvisavano moltissimo, alla fine quello che loro erano arrivava al cuore della gente e per questo sono stati tanto amati e continuano ad esserlo. Bud e Terence amici anche fuori dal lavoro? Erano totalmente diversi ma hanno imparato come un buon matrimonio a prendere il meglio uno dall’altro e poi hanno vissuto talmente tanti anni assieme che si è creata questa unione così forte e vera, erano uomini puri”.

CRISTIANA PERDERSOLI, FIGLIA BUD SPENCER: “HO VISTO TERENCE HILL POCHI GIORNI FA”

“Ho visto Terence qualche settimana fa – ha proseguito Cristiana Pedersoli – siamo andati nelle montagne dove hanno girato Trinità, c’era tantissima gente e sono dovuta scappare, lui era molto emozionato”. La conclusione dell’intervista a Cristiana Pedersoli è dedicata al motto di papà: “Era ‘futtitinne’, voleva allontanare tutto ciò che era negativo che potesse portargli dispiacere. cosa mi ha lasciato? La sua voce che mi rimbomba, le sue mani calde e questa presenza che è sempre qui con me, non mi abbandona mai sono ancora qui a parlarne con tutta le gente che mi scrive. Lui era un gigante buono, aveva un’energia quando entrava nelle stanze che ti dava una forza incredibile”.

