Cristiana Polegri chi è, compagna di Stefano Fresi/ Coppia nella vita e nella musica

Cristiana Polegri chi è: biografia e carriera

Cristiana Polegri è una sassofonista e cantante, compagna storica del pianista e compositore Stefano Fresi. Nata a Roma, il 21 giugno del 1971 si è sempre dedicata al mondo della musica. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 10 anni, mentre a 17 anni ha imparato a suonare il sassofono.

STEFANO FRESI, CHI È/ Attore e compositore: "Ho perso 30 chili per l'ultimo film. Mangio come Gandhi da mesi"

Cristiana Polegri, all’età di 22 anni, ha iniziato a lavorare in teatro come sassofonista, cantante e ballerina. Nel 2009 ha debuttato al cinema con il film L’amore del mondo. Ha recitato anche nella nota pellicola La prima volta, ma attualmente lavora come sassofonista nella trasmissione I fatti vostri, su Rai 2. Stefano Fresi ha scritto uno spettacolo per la sua compagna Brava, suoni come un uomo, con la quale ha lavorato fianco a fianco. In un’intervista al Messaggero, Cristina ha parlato del suo lavoro: “Il sax nell’immaginario collettivo è ancora uno strumento da uomini e una donna che lo suona desta stupore, meraviglia”.

Cristiana Polegri e Lorenzo, moglie e figlio di Stefano Fresi/ "Insieme da 18 anni…"

Cristiana Polegri e la storia d’amore con Stefano Fresi

Cristina Polegri e Stefano Fresi si sono conosciuti nel 1997, mentre partecipavano a due trasmissioni per la Rai. I due musicisti si sono incrociati negli studi, ma non è stato amore a prima vista. Solo nel 2004 è scoccata la scintilla da parte di entrambi e c’è stato il primo appuntamento.

Da quel momento non si sono più lasciati e dal loro amore è nato il figlio Lorenzo. Dopo 18 anni insieme, però, Cristiana Polegri e Stefano Fresi non si sono ancora sposati. Come ospite di Oggi è un altro giorno, il pianista ha smentito il gossip secondo cui sarebbero avvenute già le nozze con la sua compagna: “Non siamo ancora sposati, io le ho fatto la proposta con tanto di anello e inginocchiamento poi è arrivato il Covid e lo abbiamo preso come un segno… Facciamo il viaggio di nozze in cucina“. La sassofonista aggiunge: “Se lui è cambiato? È sempre rimasto così com’era. Stiamo insieme da 18 anni ormai e abbiamo un figlio, Lorenzo…”

CRISTIANA POLEGRI, CHI È LA MOGLIE DI STEFANO FRESI/ "Ci conoscemmo alla Rai, poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA