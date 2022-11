Cristiana Polegri, chi è la moglie di Stefano Fresi/ “Mi ha corteggiata…”

Chi sono Cristina Polegri e Lorenzo, la moglie e il figlio di Stefano Fresi

Cristiana Polegri è conosciuta per la sua carriera da musicista e, soprattutto, per essere la moglie del famoso attore Stefano Fresi. Cristiana nasce nella Capitale il 21 giugno del 1971 ed è sempre stata una donna allegra e amante della musica. Una carriera da far invidia, Cristiana, si concentra nel comporre per il genere Dance elettronica. Non si ferma qui la passione per lo spettacolo che ha la Polegri, infatti dedica parte del suo tempo anche al teatro e partecipa a molti film usciti al cinema. Grandi collaborazioni con ottimi attori, ha diverse parte nei film l’amore del mondo che esce nelle sale nel 2009, nel film di Paolo Virzì, Tutti i santi giorni, e nei film La prima volta e è arrivata la felicità. Non è tutto rosa e fiori nella vita della giovane, anzi, molte volte ha dovuto subire delle critiche per suonare il sassofono che è considerato uno strumento strettamente maschile. Critiche pesanti come: “Brava, suoni come un uomo”.

Nel 2019 Cristiana ha fatto uscire il suo ultimo inedito intitolato Qualcosa è cambiato, raccontando al Messaggero: “Il sax nell’immaginario collettivo è ancora uno strumento da uomini e una donna che lo suona desta stupore, meraviglia. Lo racconto scherzosamente nel mio spettacolo. Con brevi monologhi, canzoni e balli, racconto la storia di una donna che fin dal grembo materno capisce che la sua vita sarà dedicata alla musica. Una scelta non semplice, soprattutto per una donna“.

Mamma di Lorenzo e felicemente sposata con Fresi da anni, Cristiana Polegri è anche vocal coach e insegnante proprio di sassofono e nel tempo ha approfondito pure gli studi di recitazione. E non solo la recitazione, ma proprio la musica è un’altra delle cose che lega la Polegri al marito Stefano: in una chiacchierata sulle pagine online di ‘Interviste Romane’, la sassofonista racconta anche alcuni dettagli sulla loro relazione: “Anche lui è nato come musicista, è un compositore e pianista oltre che arrangiatore: e pure se adesso è molto impegnato col cinema ha un trio comico teatrale che tempo ha vinto il Premio Cetra, consegnato loro proprio dal Quartetto…” ha detto Cristiana, spiegando che Fresi l’ha conquistata all’epoca inviandole tanti messaggi. “Sia con il telefono, sia cartacei: una corrispondenza di sei mesi, con messaggi meravigliosi alla Cyrano de Bergerac…”, ha dichiarato.

Stefano Fresi conduce la sua vita privata al riparo dai riflettori, anche se si concede qualche foto sui social insieme alla moglie Cristiana e al figlio Lorenzo. I tre sono apparsi anche all’anteprima de Il Re Leone, il live-action proposto da Disney, dato che Stefano è stato il doppiatore del personaggio Timon. Cristiana Polegri è la sassofonista de I Fatti Vostri ma anche la compagna di Stefano Fresi, e durante l’intervista la musicista ha voluto dedicare un brano d’amore all’attore. Ma in famiglia vi è un terzo musicista: “Mio figlio, Lorenzo, è tutto sua madre, è uscito bene”, aveva detto.













