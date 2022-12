Cristiana Polegri e Lorenzo, moglie e figlio di Stefano Fresi/ “Insieme da 18 anni…”

Cristiana Polegri, chi è la moglie di Stefano Fresi: la carriera tra cinema e musica

Attore, musicista e doppiatore, Stefano Fresi condivide buona parte delle sue passioni con la moglie Cristiana Polegri, anch’essa musicista e attrice. Nata a Roma il 21 giugno 1971, come riportato sul sito Interviste romane che l’ha intervistata pochi anni fa, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 10 anni per poi appassionarsi allo studio del sassofono a 17 anni, diplomandosi. Ha anche studiato canto e recitazione, iniziando a lavorare a teatro a 22 anni come cantante, sassofonista, attrice e ballerina.

Al cinema ha preso parte al film di Antonio Avati La prima volta, in tv ha collaborato con Carlo Conti ad alcune telepromozioni e ha inciso come speaker, cantante e sassofonista in alcune pubblicità, ma anche per sigle e trasmissioni televisive. Parlando dell’amore con Stefano Fresi e di come si sono conosciuti, ha rivelato: “Mi ha scritto tantissimi messaggi, sia con il telefonino che cartacei, una corrispondenza di sei mesi, con messaggi meravigliosi, alla Cyrano De Bergerac. Così mi ha conquistata“.

Stefano Fresi e Cristiana Polegri: il loro amore e il figlio Lorenzo

Stefani Fresi, oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, aveva raccontato in un’intervista a Verissimo il primo incontro con Cristiana Polegri: “Stiamo assieme da 18 anni, il nostro è un amore importante. Ci conoscemmo qualche anno prima, nel 1997, incrociandoci nei corridoi Rai – partecipavamo a due diverse trasmissioni – per poi metterci insieme nel 2004, quando per una strana coincidenza abbiamo cominciato a uscire con amici in comune e ci siamo innamorati perdutamente“.

Dalla storia d’amore della coppia è nato anche un figlio, Lorenzo, che ora vorrebbe seguire le orme dei genitori. “Se dovessi vincere un Oscar, per un attore sarebbe il premio più ambito. Per me sarebbe la seconda cosa della mia vita, dopo Lorenzo. Lorenzo è straordinario” ha confessato Fresi a Verissimo. E ha anche raccontato un episodio che porterà sempre nel suo cuore: “Sta studiando pianoforte. Una volta ha detto una frase che mi ha fatto piangere. Tutti gli chiedevano cosa voleva fare da grande, e lui ha risposto un giorno: ‘Voglio fare l’attore. Perché voglio far ridere mamma come la fa ridere papà’. Io mi sono commosso e ho pianto come un bambino“.

