Cristiana Sinagra e Diego Junior, ex e figlio Maradona/ “Siamo distrutti dal dolore”

La morte improvvisa di Diego Armando Maradona è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutte le persone a lui care che non erano con lui in Argentina. Una di queste è Diego Armando Junior, il figlio avuto da Maradona con Cristiana Sinagra. Una notizia che il ragazzo ha appreso dai media perché ricoverato al Cotugno di Napoli dopo aver contratto il Covid. Un vero e proprio dramma per Diego Jr. e per sua madre Cristiana, che Maradona ha conosciuto ai tempi in cui giocava al Napoli. Una relazione extraconiugale dal quale è nato appunto il piccolo Diego, riconosciuto come figlio successivamente dal Pibe de Oro e al fine di una lunga battaglia legale. Anche per Cristiana, la notizia della morte di Maradona è arrivata dall’Argentina, con una telefonata.

Cristiana Sinagra e Diego Armando Junior distrutti per la morte di Maradona

A far sapere la notizia è stata Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5. La redazione ha infatti contattato telefonicamente la Sinagra che ha confermato la notizia della sua morte – al momento della trasmissione ancora incerta – dichiarando di essere distrutta. Queste le parole della D’Urso in diretta: “Abbiamo chiamato Cristiana e ci ha confermato tutto, nonostante alcuni siti argentini abbiamo detto che sia gravissimo: purtroppo Diego Armando Maradona è morto. Sono tutti distrutti dal dolore, stiamo provando a contattare Diego jr per avere altre notizie”. Diego Junior ha poi ricevuto la notizia, come detto, direttamente in ospedale dai media.



© RIPRODUZIONE RISERVATA