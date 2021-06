Cristiana Sinagra, ex compagna Maradona/ “Mi ha dato tutto e tolto nulla”

Cristiana Sinagra è stata una delle ex fidanzate di Diego Armando Maradona, con cui ha avuto il figlio Diego Armando Jr., nato nel 1986. Cristiana, napoletana, aveva solo 21 anni quando ha incontrato la prima volta Maradona in un sera di dicembre: “Il nostro legame nacque in maniera lenta, si può dire? Sì, la sensazione fu quella di sentirmi cullata verso l’infinito. Ci ritrovammo insieme quasi senza accorgercene. È stata una grande passione, un legame forte nato piano piano. Chiacchierando, guardandoci negli occhi. Prendendoci anche tanto in giro”, ha ricordato la Sinagra sul Corriere della Sera, dopo la morte dell’ex campione di calcio, il 25 novembre 2020. All’epoca della loro relazione, Diego non era ancora sposato con Claudia Villafañe, che ha poi sposato nel 1989 e con cui ha avuto due figlie, Dalma Nerea e Gianinna Dinorah.

Com'è morto Diego Maradona, è stato ucciso?/ "Si poteva salvare". Frase choc del dottor Luque...

Cristiana Sinagra: la gioia per la nascita del figlio Diego Jr.

Maradona ha riconosciuto il figlio Diego Jr., nato dalla relazione con Cristiana Sinagra, solo nel 2007, dopo una luna battaglia legale. La paternità dell’ex calciatore è stata dichiarata ufficialmente dal Tribunale nel 1993 e dieci anni dopo il figlio di Cristiana ha incontrato per la prima volta il padre in occasione di un torneo di golf a Fiuggi. Il riconoscimento è avvenuto quattro anni dopo.

DIRETTA LA PARTITA UNA NOTTE PER DIEGO/ Video streaming Rai: in ricordo di Maradona

In diverse occasioni Maradona ha chiesto scusa al figlio per aver tardato così tanto a riconoscerlo: “Non c’è stato un solo giorno negli ultimi sette anni che non abbia chiesto perdono al nostro Diego. L’ha chiesto anche a me, più e più volte. Ma gli dicevo: tu mi hai dato un figlio, mi hai regalato gioie. Mi hai dato tutto e non mi hai tolto nulla”, ha detto Cristiana Sinagra al Corriere della Sera. La ex di Maradona ha poi ricordato di aver preso le distanze dal campione argentino, quando capì che aveva attorno troppe persone che ostacolavano il loro amore.

LEGGI ANCHE:

Claudia Villafane, ex moglie Diego Armando Maradona/ "Tra loro tante liti ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA