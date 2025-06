DALL’AUSTRALIA SEGNALI DI SPERANZA PER LA FEDE CRISTIANA (SULLA SCIA DI LEONE XIV): COSA STA SUCCEDENDO

Da un mese a questa parte il nuovo Pontefice, Leone XIV, lo ripete in continuazione: in comunione con Dio e con l’unità della Chiesa, il cristianesimo può ancora testimoniare al mondo lacerato da guerre e individualismo che la fede in Cristo può realmente salvare l’umanità. Su questo tema arriva dall’Australia un importante e inatteso “trend” che vede in crescita spasmodica la conversione al cattolicesimo in una terra storicamente sì cristiana ma non esattamente “centro” di spiritualità o di tradizione dottrinale.

Lo ha spiegato di recente ad un convegno del Sydney Catholic Business Network l’arcivescovo della più importante città d’Australia, mons. Anthony Fisher, il quale parla espressamente di una “seconda primavera della fede” tanto a Sydney quanto nel resto dell’Australia. La secolarizzazione e la cultura “woke” nelle grandi città oceaniche è simile a quanto avvenuto in America e negli altri Paesi anglosassoni negli ultimi anni, motivo in più per stupire l’elenco di dati in aumento della religiosità cattolica a Sydney: «+26% di persone convertite nel solo ultimo anno, con aumento di conversioni adulte che si ripete negli ultimi 5 anni».

L’ARCIVESCOVO FISHER DA SYDNEY: “PARROCCHIE, SCUOLE, CULTURA. SEGNI DI PRIMAVERA DELLA FEDE”

Il discorso dell’arcivescovo Fisher, ripreso sul “Catholic Weekly” in Australia (e sull’Avvenire in Italia, ndr), ha fatto molto scalpore per l’aumento considerevole di religiosità, conversione, sacramenti e iscrizioni nelle scuole cattoliche rispetto a tutte le altre confessioni presenti a Sydney: non che sia una “gara” tra conversioni, ma è semplicemente un dato, un segno di un importanza maggiore nella vita quotidiana della comunità australiana per la fede cattolica.

Il presule dominicano sottolinea come le conversioni provengano da ambienti anche diversissimi come provenienza, sintomo che trovano nella Chiesa di Cristo «qualcosa di profondamente coinvolgente». Un altro numero importante sono gli oltre 20mila fedeli iscritti già alla processione del Corpus Domini prevista per il prossimo 22 giugno 2025, in attesa di una “tappa” ancora più a lungo termine con il Congresso Eucaristico Internazionale atteso a Sydney nell’anno 2028.

Secondo l’arcivescovo Fisher dalla fede nella parrocchie con forte adesione alle varie proposte, fino agli eventi culturali, per culminare al boom di iscrizioni nelle scuole cattoliche mostrano un aumento davvero considerevole della fede cattolica in terra d’Australia: «aumento significativo della religiosità» anche all’interno delle scuole, mostrano i dati del Catholic Weekly con l’aggiunta di celebrazioni e ordinazioni di vescovi e diaconi in nettissima crescita (addirittura ben 36 dal solo anno 2015 in poi)

Un dato più di tutti impressiona, e lo mette in evidenza il quotidiano della CEI nel celebrare questa potenziale “nuova primavera di fede” in arrivo da Sydney come monito-appello al resto della cristianità mondiale: 800mila australiani nel 2016 si erano detti atei, agnostici o comunque senza religione, e nel 2021 invece si sono definiti cristiani secondo l’indagine dell’ABS, l’Australian Burerau of Statistics (una sorta di Istat australiano, ndr).

Con l’invito di Papa Francesco prima e ora con Papa Leone XIV ad una Chiesa sempre più in “uscita”, non rinunciando alla testimonianza di Cristo e offrendo una risposta netta e chiara ad un mondo lacerato e alla deriva nella ricerca di un senso, la religiosità in crescita in Australia è un segnale in controtendenza che può dire molto all’intera cristianità. Come sottolinea lo stesso Fisher citando il grande scritto cattolico inglese G.K. Chesterton, il cristianesimo è morto e risorto diverse volte nel corso degli ultimi due millenni, ma sempre perché «aveva un Dio che conosceva la via d’uscita dalla tomba», un Dio che si offre per l’umanità salvandola da ogni violenza e male.