La situazione dei cristiani in Nigeria resta grave, ma anche in altri Paesi del mondo. In gioco c'è più della libertà religiosa
La persecuzione dei cristiani e la libertà religiosa in Nigeria sono recentemente approdati anche all’Onu; al Palazzo di vetro, infatti, la cantante Nicki Minaj è intervenuta parlando pubblicamente del problema, ringraziando anche il Presidente Trump per averlo più volte citato, definendo quello nigeriano come un Paese di preoccupazione speciale.
Quale che sia l’opinione sul Presidente Usa, va comunque dato il merito di aver posto il tema: all’appello certamente mancano molti altri Paesi, come il Venezuela o il Nicaragua, oppure l’Iraq, e tutta la regione del Sahel, dove il sangue cristiano scorre purtroppo a fiumi.
Secondo il nuovo rapporto di Aiuto alla Chiesa che Soffre Acs), sono ben 24 i Paesi classificati come persecutori della libertà religiosa (in particolare per quanto riguarda la religione cristiana), per un totale di circa 4,1 miliardi. L’elenco comprende Cina, India, Nigeria e Corea del Nord, e negli ultimi due anni in 18 di questi 24 Paesi la situazione è peggiorata. In particolare, la violenza jihadista risulta essersi intensificata, colpendo i cristiani e persino i musulmani che rifiutano tale ideologia: “In 15 Paesi l’estremismo religioso rappresenta uno dei principali fattori di persecuzione, mentre in altri 10 contribuisce a forme di discriminazione”.
La situazione in Nigeria è forse quella attualmente più sotto l’occhio della comunità internazionale, per quanto le persecuzioni cristiane non siano mai davvero state trattate come emergenze. È stato infatti rapito da uomini armati un sacerdote (l’ennesimo), padre Bobbo Paschal, durante un violento attacco nello Stato di Kaduna; non solo, durante l’assalto è stato ucciso anche il fratello di un altro sacerdote e altri fedeli sono stati sequestrati.
Come se non bastasse sono state rapite dalla Government Girls’ Comprehensive Secondary School di Maga, situata in un’altra zona, quella dello Stato nord-occidentale di Kebbi, circa 25 studentesse. La scuola appartiene a un territorio a maggioranza cristiana e le stesse studentesse erano, per la maggior parte, cristiane. Durante i rapimenti è stato inoltre ucciso il vicepreside, che ha tentato di difendere le ragazze dagli aggressori.
Il Santo Padre ha spesso ricordato il fenomeno delle persecuzioni religiose, come ha recentemente dichiarato durante un’intervista fuori da Castel Gandolfo e anche durante l’udienza con i membri di Acs, dove ha richiamato tutti i cristiani a farsi prossimi e a sentirsi chiamati in causa da queste tragedie: «”Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme” (1 Cor 12, 26). Queste parole riecheggiano oggi nei nostri cuori, perché la sofferenza di qualsiasi membro del Corpo di Cristo è condivisa da tutta la Chiesa». Una persecuzione dunque che non può lasciare indifferenti: persone che muoiono “colpevoli” solo di essere cristiani.
La persecuzione dei cristiani e l’attacco alla libertà religiosa non sono un fatto meramente politico, ma una questione più profonda, che va ad attaccare l’uomo e ciò di cui è fatto, dato che “ogni essere umano porta nel proprio cuore un profondo desiderio di verità, di significato e di comunione con gli altri e con Dio” (Leone XIV). È dell’uomo che si tratta, del suo sentimento religioso e della sua libera adesione a Cristo.
L’uomo, via privilegiata della Chiesa: «L’uomo, nella piena verità della sua esistenza, del suo essere personale ed insieme del suo essere comunitario e sociale, quest’uomo è la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione: egli è la prima e fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero dell’Incarnazione e della Redenzione» (San Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis).
