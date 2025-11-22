Chi è Cristiano Ardenzi, il figlio di Ornella Vanoni e il marito Lucio Ardenzi: il rapporto complicato con la mamma nei primi anni di carriera

Ornella Vanoni ebbe un figlio di nome Cristiano dal suo matrimonio con Lucio Ardenzi

Dalla sua storia d’amore con Lucio Ardenzi, Ornella Vanoni ebbe l’unico figlio Cristiano. Con quest’ultimo, la cantante, non è mai riuscita a costruire un grandissimo rapporto, anche a causa dei molteplici impegni di carriera che la tenevano lontana da casa. In diverse interviste ha spiegato che agli inizi del suo percorso musicale ha dovuto compiere moltissimi sacrifici e, benché Cristiano Ardenzi stesse divinamente coi nonni materni, non riusciva a perdonarle le lunghissime assenze da casa.

Si tratta di un tasto dolente che ha condizionato negativamente il rapporto tra mamma e figlio, anche se con il passare degli anni i dissapori e le incomprensioni si sono leggermente affievolite.

“Mio figlio Cristiano Ardenzi pensava che ogni volta lo abbandonassi per il rutilante mondo dello spettacolo. Credo accada un po’ a tutte le mamme: a un bambino è difficile spiegare che devi lavorare, ma non per questo preferisci il lavoro a lui”, ha raccontato teneramente Ornella Vanoni in una intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo il rapporto col figlio e soffermandosi sulle insidie dettate dalla carriera.

Di Cristiano Ardenzi non si hanno moltissime informazioni, questo perché il figlio della cantante e dell’ex marito Lucio Ardenzi è sempre rimasto ben lontano dalle luci dei riflettori, prediligendo altre strade. Per cui non siamo al corrente di cosa si occupi, né cosa faccia nella vita. “Abbiamo avuto un rapporto difficile come spesso accade con i figli di chi fa questo mestiere… Dovevo per forza lasciarlo ai miei, questo non gli ha fatto bene”, il concetto ribadito dalla Vanoni in un’altra intervista a Verissimo, rilasciata dalla mitica e indimenticabile cantante.