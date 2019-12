Cristiano Ardenzi, figlio Ornella Vanoni/ “Lucio ti ringrazio per nostro figlio”

Cristiano Ardenzi è il figlio di Ornella Vanoni, la signora della musica italiana protagonista della prima puntata di “In Arte” su Rai3. Si tratta dell’unico figlio dell’interprete italiana nato dal matrimonio con Lucio Ardenzi, impresario teatrale e talent scout, con cui la Vanoni ha è stata sposata per dodici lunghi anni. Un rapporto nato quasi per caso quello tra Ornella e Lucio Ardenzi, conosciuto anche con il nome d’arte di Lucio Minunni. “Non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo” ha raccontato durante un’intervista l’artista che stava vivendo un periodo davvero fragile della sua vita. Dopo una serie di tradimenti da parte di Gino Paoli, Ornella decide di lasciarlo: “mi tradiva in continuazione. Poi, non lo trovavo mai. E piangevo. L’ho lasciato col cuore che era uno spezzatino”.

Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi

In quel frangente così terribile della sua vita, Ornella Vanoni incrocia sul suo cammino Lucio Ardenzi con cui comincia una relazione d’amore. Una storia che molto presto sfocia in un matrimonio celebrato nel 1960. La relazione con Ardenzi comincia poco dopo la fine della lunga e controversa storia d’amore con Gino Paoli che ha fatto sognare per anni tutto il popolo italiano; la Vanoni, stanca dei continui tradimenti del cantautore di Genova, decise di metterci un punto dopo aver incontrato proprio Lucio Ardenzi. Un amore importante durato ben 12 anni da cui è nato anche un bellissimo figlio di nome Cristiano di cui si conosce davvero poco. Ornella, infatti, ha preferito sempre proteggere il figlio dalle luci dello spettacolo, tenendolo in disparte permettendogli così di vivere una vita tranquilla.

Ornella Vanoni: “Cristiano Ardenzi , nostro figlio, del quale ti ringrazio”

Nel 2002 è morto Lucio Ardenzi, l’ex marito di Ornella Vanoni che ha voluto ricordare per l’occasione con una commovente lettere pubblicata sul Corriere della Sera. In questa lettera per la prima volta la cantante ha fatto il nome del figlio Cristiano Ardenzi che ha sempre tenuto lontano dalle riflettori del palcoscenico. Ecco una parte della toccante lettera di Ornella in cui la cantante ha parlato anche del concerto che ha tenuto la sera dopo la morte dell’ex marito: “questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”.



