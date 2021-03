CRISTIANO ARDENZI FIGLIO ORNELLA VANONI/ “Mi tiene d’occhio, ma sono una brava nonna”

Sono pochissime le informazioni che circolano sul conto di Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni e dell’artista ‘poliedrico’ Lucio Ardenzi noto anche lui per la sua carriera nel mondo della musica (in seguito divenne attore, regista e imprenditore). Cristiano non ha seguito le orme dei suoi genitori, preferendo vivere in disparte rispetto a queste due figure per certi versi ‘ingombranti’ e facendosi una famiglia tutta sua. Ignoto il nome della moglie e dei figli: sappiamo però che ha avuto almeno un bambino, o almeno questo è quello che s’intuisce a partire dalle dichiarazioni di mamma Ornella in una sua intervista con Pino Strabioli. In quell’occasione, la cantante si è definita molto amorevole con i nipoti, se non addirittura “la nonna più straordinaria del mondo”. Per questo motivo, suo figlio la tiene d’occhio, anzi la “guarda con sospetto”: sia mai che si affezionino più a lei che al papà.

Chi è Cristiano Ardenzi, figlio di Lucio e Ornella Vanoni

Fin dalla sua nascita, Ornella Vanoni ha sempre cercato di tenere suo figlio lontano dai riflettori. Così, Cristiano Ardenzi ha sviluppato un carattere naturalmente schivo o comunque restio ad apparire in tv e sui giornali. Cristiano è nato nel 1962 dal suo matrimonio con Lucio Ardenzi, nome d’arte di Lucio Minunni. I due si erano sposati nel 1960, in un periodo difficile per la Vanoni, in cui quest’ultima “non sapeva cosa fare della sua vita”. La cantante, reduce da diverse relazioni controverse tra cui quella con Gino Paoli, è riuscita per un periodo a superare il dolore frequentando Lucio. Ma i fantasmi del passato si sono ben presto ripresentati, e così il matrimonio è andato in crisi. Nel 2002, anno della scomparsa di suo marito, Ornella è tornata a parlarne in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera. Il giorno in cui ricevette la notizia si sarebbe dovuta esibire: “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”.

