Cristiano Ardenzi, il figlio di Ornella Vanoni/ “E’ un po’ complicato”

Essere figlio di un personaggio famoso può non essere semplice anche nelle situazioni in cui si decide di non seguire le orme di uno dei due genitori. Chi si trova in questa situazione, infatti, sa bene come sia necessario doversi ritrovare a convivere con l’attenzione di giornalisti e curiosi, spesso interessati a capire anche ogni cambiamento nel corso della crescita.

Una situazione che sembra riguardare da vicino quanto vissuto da Cristiano Ardenzi, l’unico figlio di Ornella Vanoni, che pur avendo una mamma così celebre non ha mai amato apparire sotto le luci dei riflettori. Lui è nato dalla relazione che la cantante ha avuto con Lucio Ardenzi, impresario teatrale e talent scout, l’unico con cui l’interprete di “Domani è un altro giorno” ha deciso di sposarsi.

Chi è Cristiano Ardenzi: è lui l’unico figlio di Ornella Vanoni

Cristiano è nato nel 1962, ma ha sempre cercato di non apparire nelle occasioni ufficiali al fianco della mamma. Grazie a lui la cantante è nonna di due nipoti, Matteo e Camilla. La ragazzina ha ereditato la passione per il canto dalla nonna, che l’ha voluta al suo fianco nel 2007 quando non era ancora maggiorenne per interpretare la canzone “E del mio cuore”.

L’artista non ha mai nascosto di avere compreso bene le difficoltà vissute dal figlio in questi anni: “Per tutti i figli delle donne di successo è un po’ complicato – ha detto in un’intervista -. Sono una nonna amorevole, anzi sono la nonna più straordinaria del mondo. Mio figlio però mi guarda con sospetto”.

