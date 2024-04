Cristiano chiude con Jasna per Giulia e Uomini e Donne/ Maria De Filippi: “Non usare parole importanti”

Criastiano e Jasna, confronto a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato ad Aurora Tropea e Tiziana Riccardi che hanno avuto un confronto con Federico e Marcello Messina, la puntata di Uomini e Donne dell’8 aprile 2024 continua con Cristiano e Jasna. Il cavaliere e la dama del trono over, nelle scorse puntate, si sono lasciati andare a dichiarazioni importanti dopo alcuni appuntamenti e un bacio. Qualcosa, però, negli scorsi giorni, pare sia definitivamente cambiato.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 8 aprile 2024/ Marcello e Tiziana continuano la frequentazione?

“Ho avuto una settimana abbastanza intensa e mi sono visto con entrambe. Venerdì a pranzo ho visto Jasna e si sono un po’ concretizzate delle piccole paure che avevo percepito. E’ calata la chimica, l’attrazione, è rimasta immutata la stima e l’ammirazione per la donna. Continuo a credere che lei come donna ha tantissimi pregi ma ai miei occhi si è trasformata come se fosse la mia migliore amica”, spiega il cavaliere. “Fino all’ingresso di Giulia, tutto questo non è stato detto”, interviene Maria De Filippi. “Sì, non l’avevo detto perché volevo capire”, risponde Cristiano.

Aurora Tropea e Tiziana Riccardi interessate a Federico a Uomini e Donne/ Maria: "Ma non siete amiche?"

Maria De Filippi e il consiglio a Cristiano dopo l’addio a Jasna

Maria De Filippi, dopo aver ascoltato le parole di Cristiano, chiede se l’arrivo di Giulia abbia influito sulla sua scelta. “No, forse è stato un colpo di grazia. Il suo arrivo è stato un uragano perché quando dice che è la mia versione femminile è vera“, risponde il cavaliere. “Sei poco credibile perché descrivi Giulia come un uragano ed è la stessa cosa che hai fatto con Jasna quando l’hai descritta come una donna che non ha difetti“, interviene Gianni Sperti.

Jasna, da parte sua, ammette di esserci rimasta male: “Noi ci siamo rivisti dopo l’arrivo di Giulia e non mi sembra che ci sia stato un calo della chimica. Lui mi ha chiesto di raggiungerlo per pranzare insieme. Mi ha tenuto la mano e mi ha detto cose importanti e queste cose non le fai con una persona con cui vuoi chiudere. Ieri ha cambiato idea“, commenta Jasna mentre Maria De Filippi svela che tra Marcello e Giulia c’è stato un bacio. “Sei in difficoltà ed è evidente. Forse, la prossima volta, evita di spendere subito parole importanti”, commenta la conduttrice.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 8 APRILE 2024/ Cristiano e Jasna chiudono

© RIPRODUZIONE RISERVATA