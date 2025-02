Non è mai facile essere un “figlio di”, specialmente se il padre è un grande poeta e un genio indimenticabile come Fabrizio De André. Cristiano De André, nel suo piccolo, si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto come musicista nel panorama musicale attuale, onorando al meglio la memoria del padre. Infatti, rappresenta una garanzia assoluta affinché il patrimonio artistico lasciato da Faber non vada disperso. Lo preserva con tutto l’amore e l’ammirazione che provava – e prova ancora oggi – per il compianto papà Fabrizio.

Sul fronte sentimentale, sappiamo che Cristiano ha quattro figli: con la prima compagna, Carmen De Cespedes, ha avuto Fabrizia (1986) e i gemelli Francesca e Filippo (nati il 25 gennaio 1990), mentre dalla relazione con Sabrina La Rosa è nata Alice (1999). Nel 2018, Cristiano è diventato nonno di Riccardo, figlio di Fabrizia. Oggi l’artista genovese vive in Sardegna, lontano dal caos cittadino e da logiche che non gli appartengono.

“Da quando vivo in Sardegna, immerso nella natura, va molto meglio”, ha raccontato in una bella intervista a Rolling Stone. “Qui, di fronte alla Corsica, dove ci sono le Bocche di Bonifacio, c’è un movimento continuo: il mare è tempestoso e poi calmo, le giornate cambiano i colori di un paesaggio che sembra uguale, ma è in continua evoluzione. Sono felice di essere andato via da Milano”, spiega ancora il figlio di Fabrizio De André.

Parlando del padre, racconta che l’insegnamento più grande che gli ha lasciato è stato comprendere i propri limiti. “Essere figlio di un genio come lui mi ha fatto capire proprio questo”, sottolinea Cristiano. Tornando alla sua vita privata, va segnalata la storia d’amore con la splendida Ottavia Pojaghi Bettoni, una relazione molto discussa per via della differenza di età.

