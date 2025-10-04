Francesca De André, infanzia difficile e amori tormentati: il lato oscuro della vita della nipote di Fabrizio.

Cristiano De Andrè ha tre figli, ma una delle più famose è Francesca De André, celebre nipote del cantautore Fabrizio. La sua storia di vita non è stata di certo facile, dato che da piccola è stata portata in un orfanotrofio in seguito alla separazione dei suoi genitori. Passa infatti un periodo con sua madre, ma poi viene affidata al papà, e anche oggi i rapporti con i due non sono dei migliori. Nel corso della sua vita diventa famosa in televisione con L’Isola dei Famosi alla quale partecipa nel 2011.

Raoul Bova, chi è l'ex genero di Annamaria Bernardini de Pace/ Il passato da nuotatore, poi il successo in tv

Non solo, Francesca De André è anche stata spesso ospite di Barbara d’Urso e opinionista in diversi salotti televisivi dove racconta del passato burrascoso con la sua famiglia. Visto il successo, diventa una concorrente del Grande Fratello nel 2019. Nata nel 1990, la ragazza è figlia di Carmen Cespedes e Cristiano De André. Come abbiamo accennato, la sua infanzia è davvero difficile visto che a causa di problemi economici viene mandata a Milano in un orfanotrofio dove cerca più volte di scappare.

Chi sono i figli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli/ La malattia di Tancredi: "Sta bene, ma ora una nuova.."

Francesca De André, le aggressioni dell’ex fidanzato: “ Annullavo me stessa”

Nel corso della sua vita la figlia di Cristiano De Andrè decide di studiare danza, e dopo il diploma di Liceo Linguistico studia all’Accademia di ballo milanese. Riguardo alla sua vita privata ha vissuto diverse storie d’amore VIP come quella con Daniele Interrante, mentre successivamente si è parlato di un flirt con il fratello di Luciano Ligabue.

Mentre era al Grande Fratello era fidanzata con Giorgio Tambellini ma durante il reality scopre di essere stata tradita più volte e si innamora del concorrente Gennaro Lillio, ma la storia dura poco e torna con Giorgio. Nel 2022 arriva la notizia della denuncia a Tambellini, che la aggrediva spesso: “Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. […] Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo“.

Chi è Adelaide Radice, fidanzata di Nicolò Martinenghi/ Un colpo di fulmine? "No, l'ho conosciuto quando..."