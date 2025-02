Cristiano De Andrè, figlio del celebre cantautore Fabrizio, ha avuto una vita privata segnata da relazioni tormentate tra litigi, divorzi ed accuse arrivate dalle ex compagne e mogli, che spesso lo hanno attaccato dopo la fine del rapporto, criticandolo per i suoi atteggiamenti particolarmente violenti. Un aspetto controverso del musicista, dovuto soprattutto alla dipendenza da alcol e droghe sviluppata in un periodo difficile della sua vita, che era stata riportato al centro del dibattito mediatico anche dai figli.

Dopo il primo matrimonio con Carmen de Cespedes, dal quale sono nati Fabrizia, Francesca e Filippo, e terminato poco dopo il 1990, Cristiano ha avuto molte altre storie, tra cui la più importante con Sabrina La Rosa dalla quale ha avuto l’ultima figlia Alice, anche questa però finita male a causa delle continue discussioni sfociate anche in una denuncia per lesioni. Successivamente, dopo essersi legato ad altre donne del mondo dello spettacolo, tra cui Alba Parietti con la quale è stato dal 2010 al 2014, il cantante incontra Ottavia Pojaghi Bettoni, scrittrice di origine svizzera, che risulta essere ancora la sua compagna attuale, nonostante anche con lei ci siano stati vari problemi e disaccordi.

Ottavia Pojaghi Bettoni, chi è la compagna di Cristiano De Andrè, la violenta lite nel 2017 e l’accusa di violenze poi smentita

L’attuale compagna di Cristiano De Andrè è Ottavia Pojaghi Bettoni, autrice di racconti e poesie che è legata al cantautore dal 2016. Una relazione che sembra essere duratura, anche se non confermata recentemente perchè l’artista non ama molto parlare della sua vita privata, e nonostante la differenza di età di ben 33 anni. Anche con quest’ultima però ci sono stati aspetti controversi e polemiche, dovuti non solo alle notizie in merito ai continui litigi tra i due, ma in particolare per un episodio avvenuto nel 2017 che fu riportato da tutti i quotidiani nazionali.

Durante una vacanza a Santa Teresa di Gallura infatti, la coppia fu protagonista di un violento dibattito nato fuori da un bar e finito con un ricovero al pronto soccorso. I vari testimoni parlarono di una vera e propria aggressione ai danni della ragazza, che però fu subito smentita. Ottavia infatti diffuse un comunicato nel quale difendeva Cristiano e ci tenne a precisare che le lesioni per le quali era stata costretta alle cure, erano state provocate da una caduta accidentale e non dalle percosse del compagno. Infine, concluse la nota assicurando che la storia d’amore stava procedendo molto bene e che non c’erano particolari problemi, chiedendo anche alla stampa di non parlare più di quanto accaduto.