Cristiano De Andrè, musicista figlio del celebre Fabrizio, è noto oltre per le sue produzioni artistiche anche per essere stato recentemente al centro di numerose polemiche a causa del conflittuale rapporto con la famiglia, segnato da litigi e rotture e da accuse mosse nei suoi confronti soprattutto da Francesca e Filippo, i due gemelli, nati nel 1990 dalla relazione con l’ex moglie Carmen De Cespedes dalla quale ha avuto anche la primogenita Fabrizia nel 1987. Spesso infatti il genitore è stato descritto come distante e poco affettuoso, a tratti anche violento, tutti problemi che sono stati accentuati a causa delle dipendenze da droga e alcol, che lo stesso artista non ha mai negato anche se attualmente afferma di esserne uscito.

Dalla seconda relazione, con Sabrina La Rosa, è nata invece Alice, la più giovane dei quattro, che oggi ha 25 anni e studia recitazione con il sogno di diventare attrice. Cristiano è intervenuto spesso in tv, specialmente durante la partecipazione di Francesca al Grande Fratello, per smentire le voci sul suo conto, ma nonostante le sue dichiarazioni, ad oggi la figlia continua a dire che ormai la rottura è insanabile.

Cristiano De Andrè ha avuto un rapporto molto conflittuale sia con le ex compagne che con alcuni dei suoi figli, tra questi in particolare con Francesca e Filippo che lo hanno più volte accusato in tv di maltrattamenti e violenze, affermando che con la separazione dalla mamma Carmen De Cespedes avrebbero subito molti traumi. Tutti e due i gemelli infatti hanno dichiarato di non avere più rapporti con il papà, ma mentre Filippo, che oggi è uno chef, è rimasto aperto ad una riappacificazione, la sorella sembra aver chiuso a qualsiasi possibilità di dialogo.

La primogenita Fabrizia invece ha tentato di difendere il padre in numerose occasioni, dicendo che quanto raccontato dai fratelli sarebbe soltanto frutto di falsità, ma la diatriba resta ancora aperta. L’ultima figlia Alice invece sembra non aver sofferto di particolari problemi familiari, forse per il fatto che Cristiano nel momento della nascita aveva già avuto esperienza come genitore e aveva già capito molti dei suoi errori. Questo particolare fu proprio confermato dallo stesso musicista che aveva ammesso di essere stato un padre impreparato e poco presente e proprio per questo motivo aveva detto: “Con lei sono cambiato, abbiamo un rapporto affettuoso, mentre con gli altri resta altalenante“.