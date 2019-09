Cristiano De André e la figlia Francesca fanno pace?/ Lui lancia appello, ma lei…

Francesca De André torna protagonista a Live Non è la d’Urso? La conduttrice, che ha seguito le vicende dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, potrebbe avere delle novità in merito al rapporto della giovane con il padre Cristiano. Nelle scorse settimane il musicista ha teso una mano alle sue figlie. Il cantautore a luglio ha invitato nella sua casa in Sardegna le figlie Fabrizia e Alice, cogliendo l’occasione per coccolare il nipotino Riccardo. E ha rivolto un appello a Francesca De André, invitandola a deporre le armi. È forse arrivato il momento di fare pace? Quel che è certo è che si tratta di un grande passo in avanti da parte di Cristiano De André, considerando le burrascose dinamiche della famiglia. Potrebbero cambiare in caso di riavvicinamento. Per ora Francesca sta però “resistendo”. Sua sorella Fabrizia ha fatto sapere a Pomeriggio 5 che per ora non c’è stata alcuna svolta col padre.

CRISTIANO DE ANDRÉ E LA FIGLIA FRANCESCA FANNO PACE? LUI LANCIA APPELLO…

«Come va con mio padre? Benissimo. Io ho scelto di riavvicinarmi, lei no e rispetto la sua scelta», ha raccontato Fabrizia De André a Pomeriggio 5. Qualcosa sembrava saperla l’ex fidanzato di Francesca, Gennaro Lillio, che però non ha voluto immischiarsi in vicende che non lo riguardano. Ma Francesca De André potrebbe fare un passo indietro. La loro battaglia legale è molto lunga. Nel 2016 la nipote di Faber querelò il padre per alcune frasi contenute nell’autobiografia. L’anno dopo fu Cristiano a denunciare la figlia che lo aveva accusato di aver picchiato Alice e di aver “traumatizzato” una giovane fidanzata dell’epoca. Quest’anno il cantautore ha diffidato le figlie Francesca e Fabrizia De Andrè, impedendo loro di parlare di lui all’interno della Casa del Grande Fratello. Ora però potrebbero seppellire l’ascia di guerra, a patto che Francesca De André si convinca davvero a provare a ricucire il rapporto col padre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA