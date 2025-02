Cristiano De Andrè ha una compagna attualmente? Come stanno le cose

Il figlio di Faber è stato spesso al centro delle cronache rosa in passato, per via delle sue relazioni, alcune finite anche tra le polemiche e avvolte dal caos. Cristiano De Andrè attualmente ha una compagna? Per il momento la situazione sentimentale del noto cantante non è particolarmente chiara, con l’artista che preferisce tenersi lontano dai riflettori, in particolare in questa sua fase di vita. Nel corso di una intervista concessa a Rolling Stone, Cristiano De Andrè ha raccontato la sua nuova vita, davanti alla Corsica, in mezzo alla quiete e tranquillità:

“Da quando vivo in Sardegna, in mezzo alla natura, va molto meglio. Qui, di fronte alla Corsica, dove ci sono le bocche di Bonifacio, c’è movimento continuo: il mare tempestoso e poi calmo” le parole di Cristiano De Andrè che dunque pare stia vivendo lontano a presenze femminili in questo momento.

Cristiano De Andrè e i precedenti con l’ex fidanzata: violenza sulla donna?

Qualche anno fa il figlio di Fabrizio De Andrè è finito sulle prime pagine per via della relazione finita con Ottavia Pojaghi Bettoni, che in un primo momento aveva denunciato per percosse l’ex compagno, una furiosa litigata tra i due protagonisti in questione sembrava fosse sfociata in violenza, ma la donna tornò sui suoi passi in passato e raccontò una versione differente, difendendo il cantante e figlio d’arte.

In un post su Facebook la donna chiarì riguardo a Cristiano De Andrè: “Non sono stata picchiata. A seguito di una lite, la quale coinvolgeva altre persone, nel tentativo di calmare Cristiano, mi sono avvicinata a lui e sono stata respinta”. Dalle precedenti storie di Cristiano De Andrè sono nati quattro figli, Filippo De Andrè, Alice De Andrè, Fabrizia De Andrè e Francesca De Andrè, nati dalla prima moglie Carmen De Cespedes e Sabrina La Rosa, dalla quale ha avuto Alice.