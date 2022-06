Cristiano De Andrè ‘sfrutta’ il padre Fabrizio per rispondere agli haters/ Il gestaccio che fa discutere

Cristiano De Andrè e il gestaccio social contro gli haters

Cristiano De Andrè torna a far discutere. Il celebre cantante, dopo le dichiarazioni fatte sulla figlia Francesca e le violenze subite dal suo ex fidanzato, si è ritrovato nel mirino degli haters. In tanti, infatti, hanno accusato duramente il cantante, che ha dunque ricevuto sui social molti commenti critici ai quali di recente ha deciso però di rispondere.

Cristiano De Andrà ha deciso di ‘sfruttare’ una foto di suo padre, il grande Fabrizio De Andrè, per rispondere agli haters con quello che appare essere un gestaccio. A farlo notare per prima è la pagina Instagram The Pipol Cronaca, sottolineando che sui sopcial è apparsa “una foto con su scritto “Haters?” e subito dopo un’immagine che ritrae suo padre, il poeta, l’immenso; Fabrizio De Andrè che inscena un gesto volgare. Come se Cristiano volesse rispondere “Haters? Chi se ne frega!”.

Cristiano De Andrè, nuove critiche per il cantante sui social

La fonte definisce quello di Cristiano De Andrè “Un gesto vergognoso, che oltre ad aver sicuramente decontestualizzato la foto, ha affiancato l’immagine del grande cantautore Fabrizio De Andrè ad un messaggio scurrile.” Motivo per il quale Cristiano avrebbe sollevato nuovi commenti critici nei suoi riguardi, anche se c’è anche chi dà ragione all’artista, sottolineando che “quando ce vò, ce vò!”

“Questa è forse l’ennesima dimostrazione di come, spesso e volentieri, i social vengano usati in maniera completamente sbagliata. – scrive però critico The Pipol sulla faccenda, concludendo con una stoccata a Cristiano – Siamo sicuri che se il grande Fabrizio De Andrè avesse assistito ad un gesto del genere , avrebbe sicuramente avuto il voltastomaco ma soprattutto avrebbe difeso la nipote Francesca.”

