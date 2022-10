Cristiano Di Luzio, chi è il fidanzato di Rita Rusic/ “Condividiamo la passione…”

Cristiano Luzio e Rita Rusic, quanti anni di differenza?

Cristiano Di Luzio è il fidanzato di Rita Rusic. I due si sono conosciuti nel 2020 e hanno deciso di convivere a Roma. Dopo aver reso nota la loro relazione nel 2021, Cristiano Di Luzio e Rita Rusic partecipano come coppia (“I Fidanzatini”) a Pechino Express 2022. Rita Rusic ha anche dichiarato che vista la sua età (61 anni), non avrebbe mai partecipato a Pechino Express 2022, senza l’appoggio di Cristiano Di Luzio, su cui si è appoggiata molto per superare le sfide emotive e soprattutto fisiche. In un’intervista Rita Rusic aveva rivelato: “Mi era stato chiesto tante volte di partecipare. Questa volta, è arrivata al momento giusto perché avevo Cristiano. 1.90 cm di altezza per 100 kg di peso che poteva portarmi lo zaino. Questa è stata la ciliegina sulla torta che mi ha fatto accettare. Senza di lui non l’avrei fatto”.

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio hanno una differenza d’età di 30 anni ma a tal proposito Rita Rusic in più di un’occasione ha ammesso: “Per le mille vite che ho vissuto me ne sento 150. Trovo che parlare d’età dopo i 20 sia volgare. Se non è qualcosa di significativo per noi, non vedo perché debba esserlo per gli altri”. La donna ha preferito restare vaga su un futuro insieme al suo attuale compagno dicendo: “Abbiamo la passione per i viaggi e ora siamo proiettati solo a quello”.

Chi è Cristiano Luzio, il fidanzato di Rita Rusic

Cristiano Di Luzio ha iniziato il percorso professionale come modello. Nel 2019 prende parte all’ottava edizione di Ciao Darwin, sfilando in biancheria intima nella puntata “Umani contro mutanti”. Successivamente si dedica soprattutto alle sue attività da imprenditore e allo sport, mantenendosi sempre in forma in palestra. Nel 2020 Cristiano sarà sotto i riflettori della cronaca rosa: viene infatti resa pubblica la sua relazione con Rita Rusic, showgirl e produttrice cinematografica croata naturalizzata italiana con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, nota soprattutto per il suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, terminato nel 2000.

Rita Rusic ha scelto di partire per Pechino Express assieme al compagno della scorsa edizione e i due sono tornati più forti di prima. Rita ha sottolineato come questa esperienza abbia fatto bene infatti al loro rapporto: “Lo show di Sky ha il potere di rafforzare o distruggere qualsiasi cosa. Coppie incluse. Nel nostro caso ha rafforzato un po’ tutto ma i nervi durante il gioco sono stati molto tesi”. Cristiano Di Luzio ha parlato di Rita Rusic e ne ha sottolineato pregi e difetti: “Rita ha la grande capacità di entrare in empatia con tutti. E’ una donna alla mano, semplice, umile, generosa. Poi, per carità, anche lei hai i suoi difetti. E’ permalosa, ma non conosce rancore”.











