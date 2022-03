Cristiano Di Luzio, chi è il fidanzato di Rita Rusic/ La sfilata a Ciao Darwin che la incantò

Cristiano Di Luzio è il fidanzato della showgirl Rita Rusic. Imprenditore e modello, è diventato famoso per la sua storia d’amore con la nota produttrice, anche se in passato era già apparso in televisione e quindi non è del tutto sconosciuto al grande pubblico. Agli occhi più attenti, infatti, non sarà sfuggita la partecipazione di Cristiano Di Luzio a Ciao Darwin nel 2020. Un paio d’anni fa il ragazzo fu infatti tra i protagonisti della mitica sfilata in biancheria intima nel programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Chissà che non si sia stata quella l’arma vincente per conquistare Rita Rusic, che per lui ha perso la testa. Anche Cristiano si dice innamoratissimo e non a caso i due sono stati scelti come coppia per partecipare a Pechino Express.

Cristiano Di Luzio, la storia d’amore con Rita Rusic

“Per le mille vite che ho vissuto me ne sento 150. Trovo che parlare d’età dopo i 20 sia volgare. Se non è qualcosa di significativo per noi, non vedo perché debba esserlo per gli altri”, ha dichiarato Rita Rusic a proposito della storia d’amore con Cristiano Di Luzio. Da sempre un ragazzo molto riservato per quanto concerne la sua vita privata, da quando si è fidanzato con Rita Rusic ha deciso di uscire maggiormente allo scoperto e di sbottonarsi. Tanto che insieme a lei ha accettato l’invito di Pechino Express per mettersi in gioco e a partecipare al programma in onda da questa sera su SkyUno.

