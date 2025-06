Da diverso tempo ormai la produttrice cinematografica Rita Rusic fa coppia fissa con il fidanzato Cristiano di Luzio. Tra i due ci sono ben trent’anni di differenza, ma questo per la showgirl e il compagno non ha mai rappresentato un problema. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, sembra riguardare altre persone, ovvero le malelingue che sparlano sulla grande differenza d’età all’interno della coppia. Evidentemente, non erano e tuttora non sono in molti a credere nella storia tra Rita Rusic e Cristiano di Luzio, ma tra i due ad oggi sembra procedere a meraviglia.

In una intervista rilasciata dalla produttrice qualche tempo fa al magazine Chi, emerge una teoria molto chiara. “Penso che nel profondo abbia suscitato una certa ammirazione, o quantomeno un po’ d’invidia. Una relazione così non è semplice”, ha sottolineato convinta la Rusic. D’altronde, come lei stessa ha ammesso, ha vissuto in prima persona la prospettiva di Cristiano, quando si sposò con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori.

“Sentivo che lui non aveva voglia di fare certe cose e io idem”, confida la classe 1960. “A vent’anni è facile. E’ dopo che fai più fatica”, aggiunge ancora Rita Rusic. Oggi la sua storia d’amore con il fidanzato Cristiano di Luzio sembra proseguire al meglio e continua a navigare alla larga dei riflettori. D’altra parte Rita Rusic è già stata coinvolta a sufficienza nelle dinamiche del gossip, dopo la turbolenta separazione da Vittorio Cecchi Gori e non intendere alimentare il chiacchiericcio mediatico.

Con Cristiano di Luzio, ovviamente, la Rusic spera in un prosieguo sempre più sereno e felice. “Noi siamo sempre lì ‘sul bordo’ e ‘sul ciglio’, stiamo bene insieme perché stiamo bene anche da soli. Che senso avrebbe che io stessi male da sola e bene con lui? Vedo certe catastrofi in giro…”, la stoccata della produttrice.