Cristiano Di Luzio, fidanzato Rita Rusic/ “A Pechino Express? Tanta complicità”

Cristiano Di Luzio, classe 1990, è il fidanzato di Rita Rusic. Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, Di Luzio è finito sotto i riflettori nel 2020, quando la sua relazione con la produttrice cinemtografica viene resa nota al pubblico. Cristiano Di Luzio è nato ad Anzio, in provincia di Roma, e ha iniziato il suo percorso professionale come modello. Nel 2019 ha preso parte all’ottava edizione di Ciao Darwin, sfilando in biancheria intima nella puntata “Umani contro mutanti”. Nel 2021 Cristiano e Rita hanno partecipato alla nona edizione di Pechino Express, il reality trasmesso nel 2022 su Sky Uno, formando la coppia de “I Fidanzatini”. “Mi era stato chiesto tante volte di partecipare. Questa volta, è arrivata al momento giusto perché avevo Cristiano. 1.90 cm di altezza per 100 kg di peso che poteva portarmi lo zaino. Questa è stata la ciliegina sulla torta che mi ha fatto accettare. Senza di lui non l’avrei fatto”, ha scherzato la Rusic su Tv Blog.

Cristiano Di Luzio e Rita Rusic a Pechino Express

Durante la loro avventura a Pechino Express 2022, non sono mancate discussioni tra Rita Rusic e Cristiano Di Luzio: “È stato forte, intenso. C’è stata tanta complicità. Ci sono state anche grandi discussioni, musi lunghi ma, poi, però, partiva un abbraccio, una mano, un momento di tenerezza. Si dimenticava tutto e si andava avanti”, ha spiegato la showgirl a TvBlog. Attualmente Rita Rusic e Cristiano Di Luzio convivono a Roma e, nonostante abbiano 30 anni di differenza (la Rusic è del ’60 mentre il compagno del ’90), sembra che la loro relazione procede a gonfie vele, corroborata anche dall’esperienza di Pechino Express. Sulla vite sentimentale del modello prima di Rita, non si conosce praticamente nulla.

