Cristiano Di Luzio, fidanzato Rita Rusic/ “Pechino Express esperienza super, ma…”

Cristiano Di Luzio è il fidanzato della famosa produttrice cinematografica Rita Rusic. Gli appassionati di Pechino Express 2022, li hanno visti all’opera nelle scorse settimane, prima di essere eliminati dalla coppia Madre-Figlia. “E’ stata un’esperienza unica ma una volta è sufficiente”, hanno garantito Cristiano e Rita Rusic dopo l’eliminazione dal gioco. Noti come i “Fidanzatini”, i due hanno detto addio alla vittoria finale, facendo rientro a casa con un bagaglio comunque molto più importante rispetto a quando sono partiti. Emotivamente, parlando, Pechino Express ha messo a dura prova la coppia, che ha vissuto grandi emozioni, nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso.

Cristiano di Luzio, prima di Pechino Express partecipò a Ciao Darwin

Forse non tutti sanno che Cristiano di Luzio, prima di acquisire una certa popolarità grazie alla sua storia con Rita Rusic, lavorava come modello. Nel 2019 aveva preso parte all’ottava edizione di Ciao Darwin, sfilando in biancheria intima nella puntata “Umani contro mutanti”. Negli ultimi tempi si è dedicato prevalentemente al lavoro e allo sport. Cristiano è infatti un amante del fitness e del benessere. Gli appassionati di gossip hanno imparato a conoscerlo meglio da quando, nel 2020, ha ufficializzato la sua relazione con la produttrice cinematografica e più recentemente preso parte al programma itinerante di Sky.

