Cristiano Di Luzio, sfilata intimo Ciao Darwin 8/ “Voi non avete voglia di faticare”

Cristiano Di Luzio è riuscito a farsi notare durante la puntata di Ciao Darwin 8, nella sfida Umani Vs Mutanti. L’appuntamento verrà trasmesso da Canale 5 in replica nella prima serata di oggi, sabato 16 maggio 2020, dove ritroveremo il modello durante il defilè. Anche se in realtà Cristiano è riuscito a mettersi in mostra già nei primi minuti della puntata, quando ha messo in bella mostra gli addominali nel corso del Dibattito. Con il numero 23, Di Luzio ha scatenato subito l’applauso del pubblico femminile solo dicendo “Ciao Paolo”. Come ha svelato, il modello è originario di Roma e ha una particolare idea su come sia possibile raggiungere certi obiettivi fisici. “La differenza fra noi e voi è che voi non avete voglia di faticare“, ha detto contro i Mutanti, “Volete un bel fisico? Createvelo. Non serve la chirurgia, serve il sacrificio, come per ogni cosa”. Clicca qui per guardare il video di Cristiano Di Luzio. Il successo non poteva che essere assicurato, anche perchè Cristiano ha avuto modo di mostrare le proprie forme in passerella, dove lo abbiamo visto a petto nudo. Il modello ha scelto per questa occasione un outfit con boxer a righe bianchi e blu e con una vestaglia blu scura con decorazioni dorate.

Video, una bellissima esperienza

Cristiano Di Luzio, Pechino Express solo sfiorato

Cristiano Di Luzio sarebbe potuto diventare un concorrente di Pechino Express. Secondo Novella 2000 infatti, il modello romano sarebbe stato scelto per partecipare con Angelo Perrone, il press agent di volti noti come Rita Rusic e Maria Grazia Cucinotta. I due ragazzi infatti condividono un’amicizia longeva e hanno molti punti in comune, come la passione per i viaggi e lo spirito intraprendente. Anche se in realtà dal punto di vista caratteriale sono del tutto opposti: Cristiano è iperattivo e adora lo sport. Angelo invece sarebbe pigro e non amerebbe fare attività fisica. Intanto scopriamo altri particolari interessanti su Di Luzio grazie al suo profilo Instagram. Il suo ultimo post risale alla fine dello scorso marzo, in cui il modello cita Fiori di Chernobyl di Mr Rain. Anche se a saltare all’occhio dei più attenti è un commento di Sandra Milo, che tramite il suo profilo personale ha rivelato alcuni dettagli sul conto del modello. “Tanti ma proprio tanti auguri di buon compleanno. Se non fosse stato per Angelo [Perrone?, ndr] non lo avrei saputo. Mia figlia non mi parla più di te… E non ho capito neanche il perché… Festeggia al meglio che puoi come impongono le circostanze in attesa di poter recuperare alla grande con tutti i tuoi amici non appena sarà permesso“. Clicca qui per guardare la foto di Cristiano Di Luzio e leggere i commenti.

Foto, lo sguardo che conquista le ragazze





