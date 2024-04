Cristiano e Jasna, Uomini e Donne/ “Non le ho trovato un difetto”. Poi il bacio e la reazione di Marcello

Cristiano e Jasna: confronto a Uomini e Donne

Una nuova coppia potrebbe formarsi a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del dating show di canale 5 del 3 aprile 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Cristiano e Jasna. Quest’ultima, dopo essere tornata single in seguito alla fine della storia con Marcello Messina, si è rimessa subito in gioco cominciando a frequentare Cristiano con cui è nato immediatamente un feeling. Sin dal primo appuntamento, Cristiano e Jasna hanno ammesso di stare bene insieme e di avere diverse cose in comune. I due, tuttavia, per ora, non si sono concessi l’esclusiva e Jasna ha accettato la presenza di Loredana al suo fianco per capire se potrà esserci effettivamente un futuro con Cristiano.

GEMMA GALGANI, LITE CON TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE PER MARCO/ "Non ti piacciono le persone serie"

Nella puntata in onda il 3 aprile, Cristiano e Jasna confermano di voler portare avanti la frequentazione. Oltre al feeling mentale, tra i due c’è stato anche un bacio che ha lasciato un’emozione piacevole ad entrambi.

Bacio tra Cristiano e Jasna: la reazione di Marcello Messina a Uomini e Donne

Con grande entusiasmo, al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 3 aprile 2024, Cristiano e Jasna raccontano di essersi visti nuovamente e di essersi anche baciati. “C’è stato un bel bacio“, svela il cavaliere che conferma la sua intenzione di andare avanti con Jasna. “Non le ho ancora trovato un difetto. C’è chimica, c’è attrazione”, aggiunge il cavaliere.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 APRILE 2024/ Doppia esterna per Ida: Mario e Pierpaolo...

“Lui non è bello solo esteticamente, è bello proprio dentro”, dice Jasna mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari notano alcune espressioni di Marcello. “Non lo conosco e non posso dire se sia bello interiormente”, dice Marcello.- “Tina vuole sapere se ti dà fastidio”, interviene Maria De Filippi. “Se devo fare il superuomo dico che non me ne frega niente, ma ho vissuto una storia e ci ho messo del mio”, risponde Marcello. “Credo che sia normale”, dice ancora Maria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA