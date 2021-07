Cristiano e Luvi, figli Fabrizio De Andrè / La depressione di Cristiano dopo che..

Cristiano e Luvi sono i figli di Fabrizio de Andre. Il primo nasce a Genova il 29 dicembre 1962, cresce nel capoluogo ligure dove ben presto si appassiona al mondo della musica. Frequenta per cinque anni il Conservatorio Paganini, impara a suonare la chitarra, il violino e altri strumenti. Così Cristiano de Andrè beneficia degli input produttivi dell’ambiente di papà Faber, circondato da numerosi artisti e personaggi di rilievo. L’esordio di Cristiano de Andrè si materializza a inizio anni 80 grazie al gruppo musicale “i Tempi duri”. Nel 1985 partecipa da solista al Festival di Sanremo, dove si aggiudica il premio della critica. Poi i suoi album, “Cristiano De André”, “L’albero della cuccagna” e “Canzoni con il naso lungo”. La morte del padre nel 1999 e della madre nel 2004 scuotono non poco il giovane de Andrè, che rischia di cadere nel baratro della depressione. Nel frattempo il musicista ha 4 figli da due diverse donne, Fabrizia, i gemelli Francesca e Filippo, e Alice.

Cristiano e Luvi, figli Fabrizio De Andrè: l’album della secondogenita con Claudio Fossati

Luvi è la seconda figlia di Fabrizio de Andrè ed è nata nel 1977 dalla storia d’amore on Dori Ghezzi. Non popolare quanto il primogenito, a fine anni novanta ha preso parte insieme alla madre e al fratello Cristiano all’ultimo splendido tour in giro per l’Italia di Fabrizio De André, “Mi innamoravo di tutto”. Appena un paio d’anni prima Luvi aveva debuttato come corista del padre in “Anime salve”. La sua carriera come solista comincia nel 2006 con l’album “Io non sono innocente”, scritto dal Claudio Fossati, figlio del grande Ivano Fossati. Per quanto concerne la vita sentimentale, Luvi ha avuto un figlio di nome Demetrio dal fidanzato Robin.

