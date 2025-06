Gaia, l’amore per i suoi genitori e la doppia cittadinanza: le origini brasiliane e…

Cristiano Gozzi e Luciana Piza Toledo sono i genitori della cantante Gaia Gozzi. Il padre, come si evince dal nome, è cento per cento italiano, mentre mamma è brasiliana. Per questo motivo l’ex stella di Amici ha ben due cittadinanze, come ha raccontato in diverse interviste. Su mamma Luciana, Gaia ha raccontato che da giovane lavorava come ballerina, prima di diventare pubblicitaria. Il padre Cristiano Gozzi, invece, ha sempre lavorato in azienda, diventando poi dirigente.

Gaia Gozzi, chi è: fidanzato, carriera tra Amici e Sanremo/ La confessione: “La mia pelle…”

L’uomo ha sempre seguito e sostenuto la figlia, fin dai tempi di Amici, pur restando rigorosamente nel dietro le quinte e senza mai interferire nel suo percorso. Quando Gaia ha avuto successo, in termini di popolarità e carriera, papà Cristiano è impazzito di gioia. Parlando dei suoi genitori, in una intervista, la Gozzi ha raccontato di essere andata via di casa da giovanissima, senza mai chiedere soldi.

Gaia/ La cantante di Chiamo io chiami tu: "Rosa dei Venti? E' nato da un flusso naturale delle cose"

Gaia orgoglio di mamma Luciana Piza Toledo: la dolce dedica dopo il successo

“Era necessario andare via da casa, altrimenti non avrei mai scritto determinate cose”, ha raccontato l’ex stella di Amici. Per quanto riguarda la madre, Luciana Piza Toledo, sappiamo che in Brasile è famosissima, perché in passato – come anticipavamo – fu una brillante danzatrice di classica e moderna. Quando ha visto sua figlia spiccare il volo in Italia, mamma Luciana ha quasi pianto dalla gioia.

Ancora risuona la tenerezza della sua dedica rivolta a Gaia, proprio nell’indimenticabile esperienza ad Amici, che le ha aperto le porte a qualcosa di ancora più grandioso. “Siamo fieri di lei […] Gaia dev’essere sempre conscia del suo valore con umiltà e gratitudine soprattutto in questo momento è importante. La amiamo immensamente”, le sue parole.

Daniele Dezi, ex fidanzato Gaia/ L'incontro grazie alla musica: "mancarsi è meglio che abituarsi"